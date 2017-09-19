Картина дня: убийство эстонца в Швеции, опасные канавы на обочинах и в Эстонию пришел скандальный бренд

Мужчина из Эстонии умер в Швеции

На выходных в Швеции умер гражданин Эстонии, которого нашли в багажном отделении автомобиля с тяжелыми травмами. Читать далее...

Глубокие канавы вызывают недоумение

Так называемые европейские канавы, которые все чаще появляются по обочинам дорог в Эстонии и достигают порой трех-четырех метров, невольно наводят на мысль о том, какими будут последствия, если в такую канаву съедет автомобиль, пусть и на небольшой скорости. Читать далее...

Восьмилетний Эльдар из Нарвы пошел в школу

День знаний для восьмилетнего Эльдара наступил не когда у всех ребят, а 18 сентября. После затянувшегося улаживания формальностей мальчика наконец приняли в первый класс Нарвской Кесклиннаской гимназии. Читать далее...

Сеппик подтвердил предоставление кредита Сависаару

Вызванный во вторник для дачи показаний на процессе по делу экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара в Харьюском уездном суде экс-министр Айн Сеппик сказал, что именно он организовал предоставление Сависаару кредита. В то же время, он не смог ответить, на какие средства Сависаар вернул кредит. Читать далее...

В Эстонию пришел скандальный бренд

На прошлой неделе в Эстонию пришел голландский бренд мужской одежды Suitsupply, который неоднократно попадал в мировые скандалы из-за своих вызывающих рекламных кампаний. Читать далее...

Кальюлайд – защищая русских, получаешь ярлык агента Кремля

Ведущий политик Центристской партии Раймонд Кальюлайд вступил в заочную полемику с Партией реформ, заявившей о том, что она скорее готова сотрудничать с с ультра-консерваторами из партии EKRE, чем с центристами. Читать далее...

Коробка с трупами щенков

Сегодня стало известно, что 14 сентября на улице Семинари в Раквере была найдена картонная коробка, а в ней - семь трупов щенков. Читать далее...

Полиция хочет передать оформление мелких аварий страховщикам

Представители эстонской полиции утверждают, что фиксирование мелких аварий, в которых нет пострадавших людей - это пустая работа, которая съедает из госбюджета внушительную сумму. Читать далее...