Трудовая инспекция займется недостатками суперминистерства

Подписавшая документ генеральный директор Трудовой инспекции Марет Марипуу выразила удовлетворение тем, что у министерств появились новые современные рабочие помещения в центре Таллинна. «Но, к сожалению, к нам обратились несколько служащих, которые выразили неудовольствие организацией труда и ситуацией с рабочей средой в новых помещениях, что стало основанием для начала надзорного производства по вопросу рабочей среды», - написала она во введении к уведомлению.

Марипуу говорит, что Трудовая инспекция пыталась сотрудничать с RKAS еще на этапе подготовки здания, но теперь вынуждена вновь работать над выявившимися проблемами. Инспекция считает, что специалисты по рабочей среде могли бы картировать все проблемы министерств, после чего все работающие в здании министерства могли бы начать их решать вместе с RKAS.

В ответ на письмо руководитель по маркетингу «Госимущества» Марианна Сынаялг сказала, что здание проектировал его собственник 2Tomi OÜ, а при его возведении учитывались предъявленные к рабочей среде требования. Кроме того, для получения разрешения на эксплуатацию было необходимо, чтобы здание отвечало всем действующим в стране требованиям, и во время проверки, в числе прочего, проверяли соответствие освещения и вентиляции нормам.

«После того, как здание было построено, мы собрали отклики всех арендаторов здания, какие изменения в рабочей среде можно было бы сделать, а принятие решений по этим вопросам является нашей повседневной работой», - сказала Сынаъялг Postimees.

Какие проблемные места видит инспекция?

«Если освещение в рабочих помещениях выключается автоматически, работники могут находиться в опасности», - отмечает Трудовая инспекция в докладной записке. Поэтому, по оценке организации, следовало бы дать людям четкие инструкции, каким образом они могут выходить из здания, если свет неожиданно погаснет. Также работникам следовало бы сообщить, во сколько точно выключается свет.

И хотя есть огни аварийного выхода, по словам инспекции, они не освещают все помещения. Кроме того, на пути могут попадаться всевозможные препятствия, о которые кто-то может споткнуться. Также нужно учитывать, что на улице становится все темнее и в здание все меньше попадает дневной свет, а зрение части работников может быть ухудшенным. Поэтому инспекция сделала предложение, чтобы свет не отключали автоматически слишком рано, что позволило бы избежать несчастных случаев на работе.

Кроме того, Трудовая инспекция обратила внимание на препятствия на путях передвижения. Так, инспекция советует продумать обстановку в рабочих помещениях, а если в помещениях еще есть не распакованные коробки или мебель, то их нужно собрать в одном месте и при необходимости оградить лентой.

В плане дневного освещения инспекция советует позволить работнику выбирать рабочее место так, чтобы солнце не светило ему в глаза. Поскольку в великолепном здании много стеклянных поверхностей, которые могут нести потенциальную угрозу, инспекция советует пометить стеклянные стены и двери. «Можно использовать символику предприятия, детские рисунки, витражи или другие решения, фантазия тут не ограничена. Единственное требование заключается в том, чтобы отметки были отчетливо видны, то есть, чтобы их можно было разглядеть на ходу».

Есть и проблема с внутренним климатом. «Мы понимаем, что найти для большого количества людей параметры комфортного тепла, которые вызывали бы как можно меньше нареканий, - сложная задача», - отметили сотрудники инспекции и посоветовали сообщить работникам, какие у них есть возможности для регулирования температуры.

Не так давно Суперминистерство привлекло к себе внимание общественности после того, как депутат парламента Тийна Кангро жестко раскритиковала его, поскольку, по ее оценке, при проектировке здания не были учтены потребности людей с физическими недостатками. И Трудовая инспекция отмечает, что доступ в здание должен быть обеспечен для разных людей – и для людей с проблемами движения, слуха и зрения.