Таллиннские трамваи могут остаться без WiFi

Хотя Таллиннская городская управа хочет установить в трамваях бесплатный безпроводной интернет (WiFi), планы может нарушить Tallinna Linnatransport AS (TLT), поскольку уткнувшиеся в смартфоны пассажиры могут упасть.
Департамент таллиннского транспорта хочет установить в трамваях бесплатный WiFi. Первым шагом будет осуществление пилотного проекта вместе с фирмами Telia и Rebel Roam OÜ. Последним шагом было бы установка WiFi в общественный транспорт.
Планам сопротивляется владелец всех автобусов, троллейбусов и трамваем компания TLT, которая не хочет давать на это своего согласия. Руководитель TLT Энно Тамм говорит, что открытый доступ к интернету может серьезно отвлекать внимание пассажиров.
«Нам постоянно поступают жалобы, что при маневре транспорта или экстренном торможении пассажир падает. Часто это связано с недостаточным вниманием человека к безопасности — пассажир не держится за поручень», - говорит Тамм.
Учитывая, что поездки в общественном транспорте Таллинна относительно короткие, нет реальной потребности в Wi-Fi, считает Тамм.
Кроме того, также из-за установки Wi-Fi-устройств у TLT появятся дополнительные незапланированные расходы. «В результате, по нашим оценкам, средства, потраченные на проект и его результаты, не пропорциональны», - сказал Тамм.
Руководитель Таллиннского транспортного департамента Андрес Харьо сказал, установка оборудования для Wi-Fi в трамваях по-прежнему стоит на повестке дня, но детали по-прежнему нуждаются в обсуждении с различными сторонами, включая TLT.