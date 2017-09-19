Таллиннские трамваи могут остаться без WiFi

Департамент таллиннского транспорта хочет установить в трамваях бесплатный WiFi. Первым шагом будет осуществление пилотного проекта вместе с фирмами Telia и Rebel Roam OÜ. Последним шагом было бы установка WiFi в общественный транспорт.

Планам сопротивляется владелец всех автобусов, троллейбусов и трамваем компания TLT, которая не хочет давать на это своего согласия. Руководитель TLT Энно Тамм говорит, что открытый доступ к интернету может серьезно отвлекать внимание пассажиров.

«Нам постоянно поступают жалобы, что при маневре транспорта или экстренном торможении пассажир падает. Часто это связано с недостаточным вниманием человека к безопасности — пассажир не держится за поручень», - говорит Тамм.

Учитывая, что поездки в общественном транспорте Таллинна относительно короткие, нет реальной потребности в Wi-Fi, считает Тамм.

Кроме того, также из-за установки Wi-Fi-устройств у TLT появятся дополнительные незапланированные расходы. «В результате, по нашим оценкам, средства, потраченные на проект и его результаты, не пропорциональны», - сказал Тамм.

Руководитель Таллиннского транспортного департамента Андрес Харьо сказал, установка оборудования для Wi-Fi в трамваях по-прежнему стоит на повестке дня, но детали по-прежнему нуждаются в обсуждении с различными сторонами, включая TLT.