Propastop: Кремль призывает наказать Эстонию

В середине сентября российский пропагандистский канал НТВ выдал теленовость – рассказ об исследовании главного директората по внутренней политике ЕС, подразделения главного секретариата Европарламента. В этом исследовании рассмотрена защита меньшинств в 11 странах-членах Европы. Беглый анализ исказился в новости до беспокойства Европарламента о том, что в Эстонии дискриминируют русскоязычное меньшинство. Этот факт породил немало упреков различных общественных деятелей.

Исходная новость, в которой сообщалось про исследование, появилась 4 сентября на русскоязычном канале Russia Today. Ее отреферировал в последующие дни десяток новостных каналов пропагандистской сети.

В течение двух недель в свете сравнительно маргинального анализа на тему дискриминации русскоязычных жителей высказывали различные общественные деятели. Поскольку исследование не сосредоточено на Эстонии и не содержит конкретных упреков в части дискриминации русскоязычного населения, в этих новостях приходилось привлекать к теме дежурных деятелей, чей негативный тон в отношении властей Эстонии известен – и эти лица не изменили себе.

На различных новостных каналах упреки прозвучали из уст центриста Владимира Вельмана, члена Европарламента Яны Тоом, главы НКО «Русская школа Эстонии» Алисы Блинцовой, учителя Вячеслава Чайки и главы ОЛПЭ Дмитрия Сухорослова.

В том, что тема дискриминации русскоязычных поднимается в СМИ РФ, нет ничего нового – это одна из главных пропагандистских тем. Для редакции Propastop замечательно скорее то, что последние полтора месяца это вторая попытка связать антиэстонскую критику с ЕС и оставить впечатление, будто бы ЕС озабочен происходящим в Эстонии.

В конце августа мы писали о разошедшейся в СМИ РФ новости о том, что Европа может призвать страны Балтии к порядку из-за потворствования нацизму, а то и наказать их экономическими санкциями. В этой новости чешский политик и член Европарламента Иржи Машталка говорил о намерении представить Европарламенту резолюцию, которая осуждала бы поддержку фашизма в странах Балтии и рекомендовала применить к этим страна санкции.

В обоих случаях остается впечатление, будто Европарламент уже активно действует в отношении Эстонии, хотя в первом случае речь о намерении, а во втором – о 200-страничном исследовании, касающемся 11 стран ЕС.

Речь идет с элементом стратегии Кремля, пытающегося раздробить Европу и посеять хаос. Тот факт, что новость добралась до телеэфира, показывает, как важна эта пропагандистская тема.

Перевод с эстонского.