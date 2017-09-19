Обвиняемые в резне на улице Раатузе предстали перед судом

Сегодня началось судебное заседание по делу о резне на улице Раатузе в Тарту. На заседании вновь были рассмотрены обстоятельства, которые привели к кровавой резне 12 февраля на улице Раатузе. Карл Кристьян и Йоозеп из Йыгева вечером и в ночь на 11 февраля в Тарту гуляли с различными компаниями. Рано утром, бродя по разным пабам, они познакомились с живущим на улице Раатузе мужчиной, к которому направились слушать музыку. Владелец квартиры сказал Tartu Postimees, что в один момент он был вынужден выгнать гостей, поскольку один из них стал злоупотреблять гостеприимством.

В зале суда оба обвиняемых сказали, что они уходили из квартиры мирно. Но их довело до белого каления, что, как утверждается, кто-то толкнул их с лестницы. В результате падения с лестницы Карл Кристьян, по его словам, получил легкие повреждения, а Йоозеп остался здоров.

Молодые люди были оскорблены таким поведением. В допросе Йоозепа он процитировал товарища, который сказал, что так это оставить нельзя. Компания направилась в магазин, купила бутылку водки и два кухонных ножа. Хотя оба были сильно пьяны, они выпили еще водки и затем пошли обратно в квартиру, откуда их выбросили.

Двух молодых людей обвиняют в незаконном вторжении и попытке убийства. Что на самом деле они ворвались в неправильную квартиру и нанесли ножевые ранения невиновным людям, услышали они от полицейских во время допросов. Один пострадавший получил тяжелое ранение, другие находящиеся в квартире люди — легкие. Поскольку пострадавшие пытались себя защитить, пострадал и сам Карл Кристьян. Оба молодых человека утверждают, что не помнят, как точно все произошло. Если первое воспоминание Карла Кристьяна после того, как он зашел в дверь квартиры, это скорая помощь, то для Йоозепа — он был во дворе и увидел у товарища рану, из которой шла кровь, после чего попросил прохожего вызвать скорую и полицию.

После допроса Карл Кристьян был задержан по решению суда, а Йоозеп выпущен на свободу. В зале суда Карл Кристьян признал себя виновным во всех выдвинутых ему обвинениях. Йоозеп признал себя виновным частично, отрицая нанесение телесных повреждений и попытке убийства, но признавая вторжение в квартиру.

Суд решил удовлетворить ходатайства обвиняемых рассматривать это дело в рамках укороченного производства. За попытку убийства законом предусмотрено от пяти до пятнадцати лет тюремного заключения. В случае укороченного производства срок уменьшается втрое.