Недолго радовались жители Ласнамяэ: парковка на месте снесенной гимназии станет платной

Жители Ласнамяэ вот уже полтора года используют площадь, которая осталась после сноса в январе 2016 года здания Паэкаареской гимназии на Пунане,17, в качестве парковки. На прошлой неделе на этой территории появилась будка, устанавливают ограждения и фонарные столбы.
По планам управы Ласнамяэ, на этом месте должны возвести многоуровневую парковку, но, как сказала порталу Rus.ERR пресс-секретарь управы Ласнамяэ Ольга Нигровская, в настоящий момент проект находится в стадии составления ходатайства об условиях проектирования.
Она отметила, что до начала строительства территория на конкурсной основе сдана в пользование для осуществления парковочных услуг. «Территория, на которой будут осуществляться платные услуги парковки, будет огорожена», - добавила Нигровская.