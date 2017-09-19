Недолго радовались жители Ласнамяэ: парковка на месте снесенной гимназии станет платной

По планам управы Ласнамяэ, на этом месте должны возвести многоуровневую парковку, но, как сказала порталу Rus.ERR пресс-секретарь управы Ласнамяэ Ольга Нигровская, в настоящий момент проект находится в стадии составления ходатайства об условиях проектирования.

Она отметила, что до начала строительства территория на конкурсной основе сдана в пользование для осуществления парковочных услуг. «Территория, на которой будут осуществляться платные услуги парковки, будет огорожена», - добавила Нигровская.