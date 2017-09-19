С октября фирма Eesti Buss закроет часть маршрутов между Нарвой и Таллинном
19 сентября 2017 г., 16:21
Фирма Eesti Buss OÜ сообщила, что с начала октября будут закрыты шесть автобусных маршрутов на линии между Нарвой и Таллинном.
В связи с незначительным числом пассажиров и необходимостью оптимизации на линии Таллинн-Нарва-Таллинн с 1 октября будут закрыты маршруты №182, 183, 893 и 748 (отправляющиеся из Таллинна в 19:15), передает Rus.ERR.
Со 2 октября закроются маршруты №892 и 748 (отправляющиеся из Нарвы в 12:15).
Всего фирма между Нарвой и Таллинном обслуживает 14 маршрутов.