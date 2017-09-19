Российские журналисты рассказали, откуда взяли видео обстрела зрителей на учениях «Запад-2017» под Петербургом

"Дорогое Министерство обороны, мы не провокаторы! Мы просто парни из Екатеринбурга, которые нашли эту новость и разместили ее у себя на сайте", - заявил Кульчицкий в обращении, опубликованном на сайте телеканала "Дождь".

По его словам, видеозапись происшествия была получена редакцией от очевидца. "У нас на сайте есть кнопка "сообщить новость". Потратили мы на то, чтобы доказать, что это было именно во время учений, полдня", - рассказал главред.

Он добавил, что человек, который снял видео, не был простым зевакой: "Случайных людей в месте, где сконцентрировано столько боевых машин, быть не может. Это не какие-то барышни с зонтиками. И когда сам оператор падает на землю, видно, что он в камуфляже".

Напомним, ранее в Минобороны опровергли сообщения о том, что в ходе совместных российско-белорусских учений произошел инцидент с непроизвольным пуском ракеты "воздух - земля" с вертолета "Ка-52" по зрителям, в результате чего были ранены несколько человек.

"Все сообщения в социальных сетях о залпах по толпе журналистов, большом количестве тяжелораненых - намеренная провокация или чья-то персональная глупость", - заявили во вторник, 19 сентября, в пресс-службе Западного военного округа.

В министерстве отметили, что 18 сентября за учениями наблюдали сотни российских и иностранных журналистов, а также военные атташе более чем из 50 государств и "никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не было".

На видеокадрах в социальных сетях якобы был зафиксирован другой случай, когда экипажи вертолетов в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей. "Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей", - сообщили в округе.

Напомним, об инциденте на учениях "Запад-2017" рассказал 19 сентября сайт 66.ru со ссылкой на осведомленный источник. В сообщении, в частности, говорилось, что из-за сбоя военной техники на полигоне "Лужский" под Санкт-Петербургом произошел непроизвольный пуск ракет класса "воздух - земля" с вертолета "Ка-52". Два человека оказались в госпитале.