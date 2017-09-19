Упавший в Эмайыги латвийский рыбак словно испарился

В течение недели полиция каждый день вела поиски на лодке, кроме того, речное дно проверяли с помощью сонара.

"Поиски затрудняет тот факт, что сильным течением упавшего в воду человека может отнести очень далеко", - сказал участковый волости Тяхтвере Анти Пейпонен. По этой причине зона поисков сравнительно большая, она охватывает более десяти километров - от Ворбусе до окраины Тарту, уточнил он.

Поиски полиции и волонтеров показали, что речное дно устлано повалившимися деревьями и ветками, за которые упавший в воду одетый человек мог легко зацепиться. Уже после этого сильное течение могло сдвинуть тело и отнести его от места падения.

"По прошествии времени утонувший поднимается на поверхность воды, когда в теле образуются газы. Это может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от температуры воды", - отметил участковый.

Поиски в Эмайыги продолжаются. Полиция просит всех, кто бывает у берега реки: если вы заметите в этом районе в Эмайыги или на берегу что-либо подозрительное, что может помочь в поисках утонувшего, сообщите об этом по номеру экстренной помощи 112.