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Динияр Билялетдинов продолжит карьеру в Прибалтике

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Sharifulin Valery/ITAR-TASS

Бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов продолжит карьеру в чемпионате Литвы. Он подписал трехлетний контракт с местным клубом «Тракай», передает NEWSru.

«Я убежден, что такой квалифицированный футболист не только укрепит команду, но и придаст дополнительную мотивацию молодым игрокам. Я очень горжусь тем фактом, что нам удалось завершить данную сделку», - цитирует пресс-служба клуба спортивного директора «Тракая» Вирмантаса Лемезиса.

Вице-чемпионы Литвы представили 32-летнего новичка как футболиста, поигравшего в английском «Эвертоне» и забившего восемь мячей в 59 матчах Премьер-лиги.

Предыдущим клубом Билялетдинова был казанский «Рубин». В прошлом сезоне хавбек принял участие лишь в трех контрольных встречах за казанский клуб. В России бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года также играл за московские «Локомотив», «Спартак», «Торпедо» и «Анжи».

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