Видео Postimees: что будет, если машина вылетит в кювет?

В декабре позапрошлого года недалеко от Таллинна произошло ДТП. Водитель на скользком перекрестке поворачивал налево и выехал на встречную полосу на низкой скорости.

Автомобиль оказался на краю канавы с водой, очень медленно скатился вниз и перевернулся на крышу. Человек смог в машине держать голову над водой. Самостоятельно выбраться из автомобиля ему не удалось, и он мог утонуть в канаве.

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