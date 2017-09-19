Видео Postimees: что будет, если машина вылетит в кювет?
19 сентября 2017 г., 17:18
Так называемые европейские канавы, которые все чаще появляются по обочинам дорог в Эстонии и достигают порой трех-четырех метров, пока стали причиной одного ДТП, в котором человек чудом не утонул. Postimees анимационно проиллюстрировал дорогу этой машины.
В декабре позапрошлого года недалеко от Таллинна произошло ДТП. Водитель на скользком перекрестке поворачивал налево и выехал на встречную полосу на низкой скорости.
Автомобиль оказался на краю канавы с водой, очень медленно скатился вниз и перевернулся на крышу. Человек смог в машине держать голову над водой. Самостоятельно выбраться из автомобиля ему не удалось, и он мог утонуть в канаве.
Смотрите видео!