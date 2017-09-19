Эстонского бандита-колясочника, обвиняемого в рабовладельчестве, освободили из-под стражи

Ходатайство защитников об освобождении второго подсудимого - одного из руководителей преступной организации Пеэпа Хавика - суд не удовлетворил.

По словам пресс-секретаря судов первой и второй степени Янара Филиппова, в отношении Вайка суд пришел к заключению, что его состояние здоровья перевешивает основания для его содержания под стражей. "Состояние его здоровья по-прежнему ухудшается, поэтому применили более мягкую меру - подписку о невыезде", - сказал он, добавив, что если подсудимый нарушит меру пресечения, то его могут снова взять под стражу.

Защитник Андреса Вайка присяжный адвокат Прийт Палмисте сказал, что суд сегодня удовлетворил его ходатайство, никаких переговоров для заключения соглашения с прокуратурой, по его словам, не проводилось, пишет Postimees.

В августе прошлого года Ассара Паулуса в рамках договорного производства приговорили к семи годам тюремного заключения. На договорное производство пошла большая часть руководителей преступной группировки - всего девять человек. С договором не согласились Хавик и Вайк, уголовные дела которых были выделены в отдельное производство.

Не согласившийся с заключением соглашения с прокуратурой Андрес Вайк обвиняется в том, что он взял в рабство теперь уже 60-летнего Матти, которому дал кличку Норрис. Андрес Вайк попал в аварию в 90-х годах, после чего передвигается на инвалидном кресле. Заказанная Вайку экспертиза о состоянии здоровья показала, что он может отбывать тюремное наказание.