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Глава Сил обороны Эстонии: Россия готова к военному вмешательству и в Белоруссии

Rus.Postimees.ee
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Рихо Террас. | ФОТО: Tairo Lutter

Россия готова к военному вмешательству в Белоруссии подобно тому, как это было сделано на Украине, в том случае, если политическая ситуация там изменится в нежелательном для России русле, заявил глава Сил обороны генерал Рихо Террас в интервью ERR.

Задача учений "Запад" и других совместных военных учений – максимально связать белорусские вооруженные силы с российскими, цель – парализовать способность белорусских военных действовать самостоятельно, заявил Террас.

"Подобно тому, как это произошло на Украине, Россия планирует военные шаги против Белоруссии, если политическая ситуация там изменится. Российские вооруженные силы и структуры безопасности ведут подготовку к тому, чтобы в случае необходимости вмешаться и провести военную операцию в Белоруссии, планирование операции началось в 2014 году", - уточнил он.

По словам Терраса, рассматривать учения лишь как антитеррористические, как об этом заявили Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу, было бы преувеличением.

"В учениях принимают участие различные военные округи, Балтийский и Северный флот, ракетные войска, если все это является антитеррористической операцией, то это очевидное преувеличение", - отметил Террас.

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