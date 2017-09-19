Жителям Эстонии рекомендуют временно отказаться от масла: чтобы кризис миновал

"Думаю, что нынешний кризис с маслом чисто журналистский – производство масла не снизилось, в магазины с утра масла поставляется достаточно, но люди почему-то со страхом скупают масло, опасаясь подорожания", – сказал председатель комиссии.

"Наша рекомендация – несколько недель не покупайте масло и увидите, что спустя месяц цена будет такой же, и масла будет достаточно в продаже", – добавил он.

В качестве причины кризиса с маслом Кокк видит, с одной стороны, рекламу, что оно полезно для здоровья, а с другой – внимание СМИ, которое вызвало страх дефицита.

По словам Кокка, как производители, так и торговцы придерживаются мнения, что цена больше не может расти.

Также комиссия обсудила обвинение президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера в том, что продающаяся в Восточной Европе еда более плохого качества, - по словам Кокка, в Эстонии о таких случаях неизвестно.