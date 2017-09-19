Рекламщики дают показания по делу Сависаара: все шло через Петтая

Работавший тогда в медийной фирме Trio LSL руководителем проекта Анти Каук вспомнил, что в 2013 году ему пришлось иметь дело и с рекламным клипом Таллиннского марафона. В то же время, Каук отметил, что, хотя на имевшем отношение к рекламе счете подателем счета был обозначен Таллиннский департамент молодежи и спорта, сам он с этим ведомством не общался, но заказчиком работы был рекламщик Пааво Петтай.

«Я соприкасался с Петтаем в связи с кампаниями Центристской партии, а город Таллинн у меня медиаплан не заказывал», - вспомнил Каук, добавив, что не знает, кто изготовил рекламу.

Информационную кампанию Таллиннского марафона в 2013 году финансировал город Таллинн и если городские власти утверждают, что это была только инфокампания, то государственная прокуратура в предъявленном ею обвинении рассматривает клип как запрещенную накануне местных выборов 2013 года предвыборную рекламу в пользу Центристской партии.

Тоомас Тынтс вспомнил, что в 2013 году он в качестве представителя фирмы OÜ Reklaamimeedia имел дело с проектом Департамента предпринимательства, который готовил информационную кампанию по строительству в детских садах игровых площадок. Главным контактным лицом для Тынтса был также Пааво Петтай, от которого поступали и идеи оформления рекламных клипов. «Я предполагаю, что план кампании был у Петтая готов раньше», - сказал Тынтс, по словам которого он справился со своей работой в сентябре 2013 года.

Как сказал в суде Тынтс, Петтай, несмотря на свою работу, не отправлял счета за нее Таллиннскому департаменту предпринимательства, этим занималась фирма OÜ Reklaamimeedia.

Получал ли и сам Петтай за проект от мэрии плату, Тынтс не знает. В то же время, связанная с Петтаем фирма в свою очередь позднее направила счет фирме OÜ Reklaamimeedia.

Тынтс отметил, что информационная кампания 2013 года с технической точки зрения не была предвыборной. «В то же время, многие, как и я, не считают нормальным, когда накануне выборов баллотирующегося мэра ставят в центре кампании по строительству игровых площадок в детских садах. Такие вещи я осуждаю», - добавил Тынтс.