Михаил Корб в суде отрицал разговоры о связи Сависаара с конкурсом по киоскам

Если на прошлой неделе бывший заместитель старейшины района Кристийне Александр Пихло в рамках судебного процесса по делу Эдгара Сависаара утверждал, что его тогдашний начальник Михаил Корб в 2008 году указывал на прямую связь между мэром Таллинна Сависааром и киосками предпринимателя Александра Кофкина, то на заседании Харьюского уездного суда в этот вторник выступавший со свидетельскими показаниями Михаил Корб отрицал сам факт таких заявлений.
Занимавший в 2008 году пост старейшины Кристийне Корб вспомнил, что он знал о конкурсе на установку киосков на территории города. По его словам, он предполагает, что инициатива проведения конкурса могла быть проявлена на уровне частей города, одновременно интерес к участию в конкурсе был и у предпринимателей.
По словам Корба, он не знает, почему объявленный на уровне частей города конкурс аннулировали, но он предполагает, что это городскими властями было сделано, чтобы организовать общегородской конкурс. «Я не проявлял особенного интереса к нему, поскольку на фоне остальных дел этот проект не относился к числу самых приоритетных», - сказал Корб.
На вопрос, существовали ли до конкурса отношения с предприятием Александра Кофкина Estkompexim Toitlustus, Корб ответил, что общение было после того, как конкурс завершился. В то же время в ходе досудебного расследования Корб сообщил, что инициатива провести конкурс поступила как раз от Estkompexim. «Я не помню с такой точностью события девятилетней давности», - сказал Корб во вторник в суде, добавив, что истина должна быть «где-то там».
Корб вспомнил, что район Кристийне в конкурсной комиссии представлял его тогдашний заместитель Александер Райде, позднее сменивший фамилию на Пихло. Пихло тогда же ознакомил со всем связанным с конкурсом и своих коллег в управе части города Кристийне.
«К примеру, часть города интересовали вопросы внешнего оформления киосков и возможный доход от деятельности», - сообщил Корб.
На вопрос, давал ли Корб Пихло понять, что тот конкурс должна выиграть фирма Кофкина, Корб ответил, что ничего подобного он не делал. «Это было бы незаконно, ведь конкурс выиграет наилучшее предложение, - отметил Корб, добавив, что, насколько ему известно, мэр Таллинна Эдгар Сависаар к конкурсу киосков интереса не проявил. - Насколько мне известно, в конкурсе по поводу киосков Сависаар никакой роли не сыграл».
По словам Корба, его привели в раздражение данные Пихло на прошлой неделе в суде показания о том, будто бы он, Корб, обсуждал с Пихло конкурс по поводу киосков, увязывая конкурс с Сависааром. Корб подчеркнул, что заявления Пихло следует рассматривать как попытку очернить его имя.
На вопрос, хорошие ли у Корба были тогда отношения с Пихло, Корб ответил утвердительно, добавив при этом, что трудовые отношения с Пихло закончились «странно», то есть тем, что в связи с делом о коррупции он оказался под следствием.
Одновременно Корб отметил, что в его бытность старейшиной части города он раз в месяц посещал заседания мэрии, и ни разу на них тема конкурса по киоскам не обсуждалась. В то же время, добавил Корб, информация о конкурсе не стала для него сюрпризом, поскольку это был обычный процесс работы части города.
По словам Корба, о ходе и окончательном результате конкурса по киоскам он узнал из СМИ.
На вопрос, неужели действительно ни на одном из рабочих совещаний нашумевшая к тому времени в обществе тема киосков не затрагивалась, Корб ответил, что так и было. «Предприниматель должен был самостоятельно решать все вопросы, по официальным каналам я об этой теме ничего не слышал», - заверил он.
Покинувший к нынешнему времени пост чиновника мэрии Пихло на прошлой неделе в зале суда сообщил, что в 2008 году многие говорили о том, что конкурс должен был выиграть совершенно конкретный победитель, а именно — предприятие Александра Кофкина. «Эту информацию я получил напрямую от тогдашнего старейшины части города Михаила Корба. Эту победу необходимо было корректно оформить в юридическом отношении», - пояснил Пихло.
На вопрос, почему город решил отдать предпочтение киоскам Кофкина, Пихло ответил, что не может назвать конкретные параметры. «Как мы предполагаем, за этим могли стоять личные отношения. Под этим «мы» я подразумеваю себя и старейшину части города. И под «отношениями» я подразумеваю отношения между Сависааром и Кофкиным. Ни для кого не было секретом, что мэр Таллинна проявляет к этому конкурсу очень большой интерес и что есть конкретная фирма, которая должна этот конкурс выиграть — Estkompexim Кофкина», - рассказал Пихло.
По его словам, при оценке поступивших предложений Estkompexim получил больше всего очков. «Я не могу утверждать, что кого-то незаконно задвинули. Просто по сумме субъективных оценок победителем вышла фирма Estkompexim», - добавил Пихло.
На вопрос защитника, были ли у Пихло контакты с Сависааром по вопросу об организации конкурса, Пихло ответил отрицательно. На вопрос, беседовали ли городские чиновники с Сависааром в связи с конкурсом, Пихло заявил, что несомненно об этом говорил Михаил Корб и еще несколько чиновников, при этом Пихло назвал и несколько имен.