Михаил Корб в суде отрицал разговоры о связи Сависаара с конкурсом по киоскам

Занимавший в 2008 году пост старейшины Кристийне Корб вспомнил, что он знал о конкурсе на установку киосков на территории города. По его словам, он предполагает, что инициатива проведения конкурса могла быть проявлена на уровне частей города, одновременно интерес к участию в конкурсе был и у предпринимателей.

По словам Корба, он не знает, почему объявленный на уровне частей города конкурс аннулировали, но он предполагает, что это городскими властями было сделано, чтобы организовать общегородской конкурс. «Я не проявлял особенного интереса к нему, поскольку на фоне остальных дел этот проект не относился к числу самых приоритетных», - сказал Корб.

На вопрос, существовали ли до конкурса отношения с предприятием Александра Кофкина Estkompexim Toitlustus, Корб ответил, что общение было после того, как конкурс завершился. В то же время в ходе досудебного расследования Корб сообщил, что инициатива провести конкурс поступила как раз от Estkompexim. «Я не помню с такой точностью события девятилетней давности», - сказал Корб во вторник в суде, добавив, что истина должна быть «где-то там».

Корб вспомнил, что район Кристийне в конкурсной комиссии представлял его тогдашний заместитель Александер Райде, позднее сменивший фамилию на Пихло. Пихло тогда же ознакомил со всем связанным с конкурсом и своих коллег в управе части города Кристийне.

«К примеру, часть города интересовали вопросы внешнего оформления киосков и возможный доход от деятельности», - сообщил Корб.

На вопрос, давал ли Корб Пихло понять, что тот конкурс должна выиграть фирма Кофкина, Корб ответил, что ничего подобного он не делал. «Это было бы незаконно, ведь конкурс выиграет наилучшее предложение, - отметил Корб, добавив, что, насколько ему известно, мэр Таллинна Эдгар Сависаар к конкурсу киосков интереса не проявил. - Насколько мне известно, в конкурсе по поводу киосков Сависаар никакой роли не сыграл».

По словам Корба, его привели в раздражение данные Пихло на прошлой неделе в суде показания о том, будто бы он, Корб, обсуждал с Пихло конкурс по поводу киосков, увязывая конкурс с Сависааром. Корб подчеркнул, что заявления Пихло следует рассматривать как попытку очернить его имя.

На вопрос, хорошие ли у Корба были тогда отношения с Пихло, Корб ответил утвердительно, добавив при этом, что трудовые отношения с Пихло закончились «странно», то есть тем, что в связи с делом о коррупции он оказался под следствием.

Одновременно Корб отметил, что в его бытность старейшиной части города он раз в месяц посещал заседания мэрии, и ни разу на них тема конкурса по киоскам не обсуждалась. В то же время, добавил Корб, информация о конкурсе не стала для него сюрпризом, поскольку это был обычный процесс работы части города.