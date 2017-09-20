Невероятные приключения литовских разбойников в Таллинне

28 сентября прошлого года в Таллинне произошло событие, напомнившее пострадавшим в нем людям фильм ужасов. Четверо вооруженных мужчин напали на магазин швейцарских часов, расположенный на улице Роозикрантси, выпустив в лицо заведующей каустическое вещество. После ограбления мужчины словно испарились. Или так просто показалось. На самом же деле, после этого произошла целая череда событий, завершившаяся ночевкой на улице столицы.
Вся компания: четыре разбойника и один подельник приехали в Таллинн на автобусе вечером 27 сентября. Этот момент запечатлели камеры слежения на Таллиннском автобусном вокзале. С автовокзала они отправились в гостиницу, чтобы подготовиться к завтрашнему дню. У них был четкий план – ограбить часовой магазин.
Это ограбление готовилось в течение определенного времени: базирующаяся в Литве группировка налетчиков приезжала в Таллинн на разведку. Осмотрели несколько ювелирных и часовых магазинов, а также сравнили методы их охраны. В числе других им подвернулся магазин швейцарских часов – преступникам показалось, что там мало камер, при этом сама торговая точка расположена на окраине маленькой улочки.
Друг друга Йонас Асанавичиус, Дейвидас Юркаускас, Андрей Портнов, Сваюнас Луксис и Паулиус Високас раньше знали не очень хорошо. Но так спланировал главный архитектор разбоя, поскольку это снижает риск, что при задержании группу могут связать с другими аналогичными нападениям. Имя этого архитектора следственные органы пока не называют, хотя его поймали и даже отдали под суд, но активное следствие еще не завершено.
Самому молодому из разбойников Асанавичиусу было всего 19 лет. Портнов (43) был самым старшим и опытным – всего он имеет 13 судимостей, по которым наказывался в Литве, Польше и Германии. Теперь вор с международной славой оказался в Эстонии. Первый раз он сел в конце 1980-х, когда остальные его подельники еще носили подгузники или вообще не родились.
Утром следующего дня, около десяти часов, то есть сразу после открытия, четверо мужчин вошли в магазин, пятый – Юркаускас так называемую черную работу не выполнял. Его задачей было руководить схемой и менять налетчиков. Из четверых вошедших в магазин, один остался возле двери, обеспечивая отход, а трое остальных начали действовать. В руках у Портнова был игрушечный пистолет, который очень напоминал настоящее оружие.
В тот момент в магазине были заведующая и два часовщика. Они явно испугались за свои жизни, поскольку не знали, реальный пистолет в руках у преступника, или нет. Конечно, ужаса нагнало и устрашающее лицо Портнова, которое один из продавцов описал как жестокое и огромное, которое он узнает даже в большой толпе народа.
Мужчины кричали по-русски: «на пол». Работники магазина выполнили команду. Заведующая упала на пол и повернулась на бок, чтобы в случае если Портнов выстрелит, рана не оказалась смертельной. В какой-то момент она попыталась подняться, и Портнов выстрелил в ее сторону.
Но это была не пуля, а каустическое вещество красного цвета, которое распылилось на лицо, волосы и одежду заведующей. Что это было за вещество, установить в ходе следствия не получилось, но оно очень сильно щипало глаза. Зрения она не потеряла, но в течение полугода глаза были очень чувствительными. Еще весной она не могла носить контактные линзы.
В это время разбойники били молотками витрины и забирали оттуда десятки крайне дорогих часов Omega. В мире их знают, как часы Джеймса Бонда. Всего с витрин было взято 23 штуки, самые дорогих из которых стоили почти 30 000 евро. Украли и золотую цепочку Schoeffel. Всего на сумму более 346 000 евро.
Поскольку витрины разбили молотками, сработала сигнализация и об ограблении узнали и люди, находившиеся за пределами магазина. Мужчины бросили бежать. Они передали весь свой навар подельнику и тут же переоделись, чтобы их невозможно было сразу поймать. После этого каждый побежал в свою сторону, но конспирация была еще большей. Соучастника, которому передали награбленное, сыщики не поймали до сих пор.
Все они должны были через какое-то время встретиться на автовокзале, чтобы отправиться на автобусе в Литву. В целях конспирации, все деньги на поездку были отданы Портнову, который должен был купить билеты. После переодевания Портнов побежал в сторону Национальной библиотеки, где взял такси и поехал на автовокзал.
По каким-то причинам его нервы не выдержали, и он не стал ждать своих подельников. Мужчина купил билет на автобус и поехал в Литву, оставив Асанвичиуса, Луксиса и Високаса без денег в Таллинне. Через четыре часа автобус остановился в Риге и Портнову, неожиданно для себя, пришлось выйти под присмотром полиции. В результате быстрой работы эстонских полицейских, он уже был идентифицирован по камерам автовокзала.
Оставшаяся троица в тот день действительно приезжала на автовокзал, но с Портновым они там уже не встретились. Вместо того чтобы поехать домой, им пришлось придумывать способ, как достать денег, чтобы уехать из Эстонии. Тут с каждым днем они все сильнее рисковали быть схваченными.
По правилам конспирации у них не должно было быть и мобильных телефонов, но один из членов банды этот приказ нарушил. Он вытащил свой телефон, вставил купленную в Эстонии СИМ-карту, и позвонил родственнику в Литву, которого попросил перевести денег через Western Union, поскольку в Таллинне с ним произошел «несчастный случай».
Ближайшим местом, где он мог получить эти деньги, был Järve Selver. Поскольку на перевод средств потребовалось время, преступникам пришлось ждать до завтра. Денег у них не было совсем, поэтому они провели ночь на скамейке в ныммеском парке. На их счастье, той ночью еще не было слишком холодно, хотя тогда уже были моменты, когда столбик термометра опускался ниже нуля.
Утром первым делом они отправились в Järve Selver, где так накрутились у камер слежения, что их можно было опознать. Получив деньги, они купили себе билеты, чтобы сбежать из Эстонии.
Но весной прошлого года их все же задержали. Для того чтобы поймать Асанавичиуса и Юркаускаса эстонским правоохранительным органам пришлось потрудиться, поскольку финские и литовские суды неожиданно их отпускали после задержаний. К счастью, властям Эстонии и Швеции удалось поймать их позже снова.
На сегодняшний день под суд уже отданы четверо из пятерых, каждый из которых признал свою вину. Их наказания варьируется от четырех до пяти лет. Портнову назначили самый длинный срок – девять лет заключения. В ближайшее время соглашение с прокуратурой должны подтвердить и в отношении Асанавичиуса.
Все кроме Портнова будут выданы Литве, чтобы они могли отбывать свое наказание там. Портнов останется в Эстонии, поскольку у него нет литовского гражданства. По словам руководившей следствием прокурора Натальи Мийльвеэ, мужчина этим очень расстроен, поскольку тут у него нет того авторитета, который у него был бы в литовской тюрьме, где он считается опытным сидельцем.
Часы и цепочку получить назад не удалось, поскольку забравший все подельник успел вывезти их из страны. В одном можно быть уверенными, что на черном рынке они не получат за них 346 000 евро. А даже если получат, разбойникам не достанется ничего – в качестве зарплаты они получили от организатора что-то около 200 евро.