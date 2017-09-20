Невероятные приключения литовских разбойников в Таллинне

Вся компания: четыре разбойника и один подельник приехали в Таллинн на автобусе вечером 27 сентября. Этот момент запечатлели камеры слежения на Таллиннском автобусном вокзале. С автовокзала они отправились в гостиницу, чтобы подготовиться к завтрашнему дню. У них был четкий план – ограбить часовой магазин.

Это ограбление готовилось в течение определенного времени: базирующаяся в Литве группировка налетчиков приезжала в Таллинн на разведку. Осмотрели несколько ювелирных и часовых магазинов, а также сравнили методы их охраны. В числе других им подвернулся магазин швейцарских часов – преступникам показалось, что там мало камер, при этом сама торговая точка расположена на окраине маленькой улочки.

Друг друга Йонас Асанавичиус, Дейвидас Юркаускас, Андрей Портнов, Сваюнас Луксис и Паулиус Високас раньше знали не очень хорошо. Но так спланировал главный архитектор разбоя, поскольку это снижает риск, что при задержании группу могут связать с другими аналогичными нападениям. Имя этого архитектора следственные органы пока не называют, хотя его поймали и даже отдали под суд, но активное следствие еще не завершено.

Самому молодому из разбойников Асанавичиусу было всего 19 лет. Портнов (43) был самым старшим и опытным – всего он имеет 13 судимостей, по которым наказывался в Литве, Польше и Германии. Теперь вор с международной славой оказался в Эстонии. Первый раз он сел в конце 1980-х, когда остальные его подельники еще носили подгузники или вообще не родились.

Утром следующего дня, около десяти часов, то есть сразу после открытия, четверо мужчин вошли в магазин, пятый – Юркаускас так называемую черную работу не выполнял. Его задачей было руководить схемой и менять налетчиков. Из четверых вошедших в магазин, один остался возле двери, обеспечивая отход, а трое остальных начали действовать. В руках у Портнова был игрушечный пистолет, который очень напоминал настоящее оружие.

В тот момент в магазине были заведующая и два часовщика. Они явно испугались за свои жизни, поскольку не знали, реальный пистолет в руках у преступника, или нет. Конечно, ужаса нагнало и устрашающее лицо Портнова, которое один из продавцов описал как жестокое и огромное, которое он узнает даже в большой толпе народа.

Мужчины кричали по-русски: «на пол». Работники магазина выполнили команду. Заведующая упала на пол и повернулась на бок, чтобы в случае если Портнов выстрелит, рана не оказалась смертельной. В какой-то момент она попыталась подняться, и Портнов выстрелил в ее сторону.

Но это была не пуля, а каустическое вещество красного цвета, которое распылилось на лицо, волосы и одежду заведующей. Что это было за вещество, установить в ходе следствия не получилось, но оно очень сильно щипало глаза. Зрения она не потеряла, но в течение полугода глаза были очень чувствительными. Еще весной она не могла носить контактные линзы.