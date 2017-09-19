На русской свадьбе в Венеции произошла массовая драка. Есть задержанные

Задержаны два москвича 25 лет и 31 года и болгарин 32 лет. Их допросили на месте, в качестве переводчика выступил охранник из Молдавии, пишет Newsru.com.

На свадьбе присутствовало около 250 человек, ее отмечали в одном из люксовых отелей. Утром 18 сентября между гостями произошла ссора, оппоненты перешли на крик и устроили драку перед главным входом в ресторан. "Чтобы разнять дерущихся, не хватило усилий двух охранников отеля и бармена. Участники драки обменивались ударами, пинками и пощечинами, часть которых досталась и персоналу заведения", - рассказали в полиции.

Пострадали несколько сотрудников отеля, но они после оказания им медицинской помощи не стали писать заявления в полицию.

"К несчастью, такое случается, но в этом нет ничего необычного. Гости разъехались на следующее утро, жених и невеста покинули отель невероятно довольными", - заключили представители правоохранительных органов.

При этом РЕН ТВ со ссылкой на генконсульство РФ в Милане сообщает, что драка произошла 19 сентября. В ведомстве телеканалу пояснили, что обычный конфликт перерос в небольшую потасовку, никто не был арестован.