EKRE: граждане враждебного государства активно участвуют в эстонской политике. Это ненормально

Как сообщил BNS пресс-секретарь фракции EKRE, партия считает, что избирательное право должно быть ограничено наличием гражданства. «Ситуация, когда наряду с гражданином пойти на выборы может и просто постоянный житель, в мире встречается редко. Кроме того, мы должны проанализировать, как в аналогичной ситуации вели себя страны с похожими на наши историческими и демографическими условиями. В Латвии, где после окончания советской оккупации людей иноземного происхождения было еще больше, чем в Эстонии, сейчас действует как раз такой порядок, который мы бы хотели ввести: на местных выборах правом голоса обладают только граждане», - пояснил председатель фракции Рийгикогу Мартин Хельме.

«Необходимо подчеркнуть, что в выборах в Эстонском государстве принимают участие 77 000 граждан России и 71 000 граждан бывшего Советского Союза, которые не определились с гражданством, - сказал Хельме. - Такое положение дел могло показаться необходимым или неизбежным компромиссом в 1990-1991 годах, но 25 лет спустя эта ситуация не может рассматриваться как нормальная. Это показывает, что граждане враждебно настроенного по отношению к нам государства активно участвуют в эстонской политике. Мы не считаем это ни нормальным, ни необходимым, ни оправданным. Проживающие в Эстонии граждане России, когда участвуют в российских выборах, голосуют со значительным перевесом и в гораздо большей пропорции, чем живущие в России российские граждане, за прокремлевские политические силы».

По словам Хельме, нет причин предполагать, что люди без определенного гражданства или так называемые серопаспортники будут лояльнее по отношению к Эстонии, чем живущие в Эстонии граждане России.

«Исходя из этого, наша цель — дать импульс, чтобы живущие здесь люди без определенного гражданства выбрали бы себе гражданство: сдали бы экзамен по эстонскому языку и на эстонское гражданство или решили бы в пользу российского, либо гражданства какой-либо третьей страны», - сказал Хельме.

В соответствии с представленным фракцией EKRE проектом, в Закон о выборах надо внести поправку, дающую право голосовать на местных выборах только гражданам Эстонии и Европейского Союза и тем, кто проявил желание интегрироваться в эстонское общество, для чего сдал экзамен на знание эстонского языка и экзамен на получение эстонского гражданства.