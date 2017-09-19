Фото и видео: в Мексике произошло мощное землетрясение

Сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение в районе Мехико, передает во вторник агентство Bloomberg.
По предварительным данным, магнитуда землетрясения составила 6,8, а его эпицентр находился к востоку от Мехико. В свою очередь некоторые американские издания сообщили, что магнитуда землетрясения достигала 7,4, сообщает "Интерфакс".
СМИ отмечают, что за несколько часов до землетрясения в Мехико прошли учения с целью подготовки к удару стихии.
Информация о жертвах или пострадавших в результате землетрясения пока не поступала.
Mexico City after earthquake. pic.twitter.com/5bnzN2EDHT— Jorge Guajardo (@jorge_guajardo) 19 сентября 2017 г.
Este video muestra el colapso de parte de un edificio de la Secretaría del Trabajo. No tengo ubicación exacta. pic.twitter.com/CSsvHc6DC6— Enrique Acevedo (@Enrique_Acevedo) 19 сентября 2017 г.
Mexico City after earthquake. pic.twitter.com/qd3VeLslAf— Jorge Guajardo (@jorge_guajardo) 19 сентября 2017 г.
Panic and frustration after Mexico City earthquake. pic.twitter.com/R1ObVX7IN6— Jorge Guajardo (@jorge_guajardo) 19 сентября 2017 г.
Это уже второе мощное землетрясение в Мексике за месяц - 7 сентября произошло землетрясение магнитудой 8,2. Тогда погибли более 200 человек.
Ровно 32 года назад в этот же день в Мехико произошло одно из самых разрушительных землетрясений в истории Америки. Его магнитуда составила 8,1. Тогда погибли почти десять тысяч человек.