Фото и видео: в Мексике произошло мощное землетрясение

По предварительным данным, магнитуда землетрясения составила 6,8, а его эпицентр находился к востоку от Мехико. В свою очередь некоторые американские издания сообщили, что магнитуда землетрясения достигала 7,4, сообщает "Интерфакс".

СМИ отмечают, что за несколько часов до землетрясения в Мехико прошли учения с целью подготовки к удару стихии.

Информация о жертвах или пострадавших в результате землетрясения пока не поступала.

Este video muestra el colapso de parte de un edificio de la Secretaría del Trabajo. No tengo ubicación exacta. pic.twitter.com/CSsvHc6DC6 — Enrique Acevedo (@Enrique_Acevedo) 19 сентября 2017 г.

Panic and frustration after Mexico City earthquake. pic.twitter.com/R1ObVX7IN6 — Jorge Guajardo (@jorge_guajardo) 19 сентября 2017 г.

Это уже второе мощное землетрясение в Мексике за месяц - 7 сентября произошло землетрясение магнитудой 8,2. Тогда погибли более 200 человек.

Ровно 32 года назад в этот же день в Мехико произошло одно из самых разрушительных землетрясений в истории Америки. Его магнитуда составила 8,1. Тогда погибли почти десять тысяч человек.