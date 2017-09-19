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Фото и видео: в Мексике произошло мощное землетрясение

Rus.Postimees.ee
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Землетрясение в Мексике. | ФОТО: OMAR TORRES/AFP

Сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение в районе Мехико, передает во вторник агентство Bloomberg.

По предварительным данным, магнитуда землетрясения составила 6,8, а его эпицентр находился к востоку от Мехико. В свою очередь некоторые американские издания сообщили, что магнитуда землетрясения достигала 7,4, сообщает "Интерфакс".

СМИ отмечают, что за несколько часов до землетрясения в Мехико прошли учения с целью подготовки к удару стихии.

Информация о жертвах или пострадавших в результате землетрясения пока не поступала.

Это уже второе мощное землетрясение в Мексике за месяц - 7 сентября произошло землетрясение магнитудой 8,2. Тогда погибли более 200 человек.

Ровно 32 года назад в этот же день в Мехико произошло одно из самых разрушительных землетрясений в истории Америки. Его магнитуда составила 8,1. Тогда погибли почти десять тысяч человек.

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