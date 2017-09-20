18% россиян готовы поддержать придуманного кандидата в президенты

Опыт с вопросом-ловушкой было решено провести, поскольку в общественном мнении не выражено представление о возможном преемнике Путина, объяснила социолог "Левада-центра" Карина Пипия. Для этого был придуман кандидат Андрей Семенов, сообщает портал Newsru.com.

11% опрошенных заявили, что слышали о поддержке Семенова Путиным. Возможно, они не интересуются политикой либо дают социально одобряемый ответ, полагает Пипия. Эти же 11% социологи расценивают как ядро безусловной поддержки позиции Путина и автоматической "трансляции" его рейтинга.

15% присоединились к еще одной похожей позиции: о Семенове они ничего не слышали, но готовы отдать ему голос, раз его поддерживает нынешний российский лидер.

Две трети россиян заявили, что не готовы проголосовать за этого кандидата. Их в "Левада-центре" считают "устойчивыми к давлению большинства".

Среди действительно существующих кандидатов - реальных и потенциальных - за Путина в августе, когда проводился опрос, готовы были голосовать 48% от числа всех опрошенных. Это 60% тех, кто придет на участки. Более двух третей опрошенных хотят видеть Путина президентом и после 2018 года. Пять лет назад таковых было лишь 34%.

Рейтинг всех других кандидатов ненамного превышает статистическую погрешность: лидера КПРФ Геннадия Зюганова назвали 3% респондентов, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и основателя ФБК Алексея Навального - по 2%.