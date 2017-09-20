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Водитель и 18-летняя девушка скрылись с места ДТП: девушку нашли и увезли в больницу

Rus.Postimees.ee
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Иллюстративное фото. | ФОТО: Georg Kõrre

Вчера вечером в Харьюском уезде в волости Раэ произошло ДТП, участники которого покинули место происшествия.

ДТП произошло в 18.02. По предварительным данным, автомобиль Fiat Doblo, которым управлял 31-летний мужчина, выехал с дороги в канаву. Водитель автомобиля и 18-летняя пассажирка скрылись с места происшествия.

Скорая помощь обнаружила позже девушку в Пильдикюла на улице Кирсти. Ее увезли в больницу.

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