Водитель и 18-летняя девушка скрылись с места ДТП: девушку нашли и увезли в больницу
20 сентября 2017 г., 07:33
Вчера вечером в Харьюском уезде в волости Раэ произошло ДТП, участники которого покинули место происшествия.
ДТП произошло в 18.02. По предварительным данным, автомобиль Fiat Doblo, которым управлял 31-летний мужчина, выехал с дороги в канаву. Водитель автомобиля и 18-летняя пассажирка скрылись с места происшествия.
Скорая помощь обнаружила позже девушку в Пильдикюла на улице Кирсти. Ее увезли в больницу.