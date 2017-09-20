Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Президент Литвы с трибуны ООН обвинила Россию в репетиции нападения на соседние страны

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Президент Литвы Даля Грибаускайте. | ФОТО: Xinhua/Xinhua/Sipa USA

Учения «Запад-2017», которые проводят Россия и Белоруссия, направлены на распространение страха, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, передает РИА «Новости».

По ее словам, в настоящее время внимание мира обращено на Северную Корею и другие регионы, «однако те же методы шантажа и агрессии используются на Украине и вдоль восточной границы НАТО», сообщает Газета.ru.

«Около ста тысяч российских военнослужащих принимают участие в учениях наступательного характера «Запад-2017» на границах балтийских государств и Польши и даже в Арктике», — сказала с трибуны Генассамблеи ООН Грибаускайте.

Как отметила президент Литвы, Россия, проводя подобные учения, «репетирует агрессивные сценарии против соседних государств, обучая свою армию нападению на Запад».

Также она подчеркнула, что подобные учения являются еще частью информационной войны, которые направлены на распространение страха.

Грибаускайте считает, что военным арсеналом России, кроме оружия, являются также «распространяемые ложные новости и агрессивная дестабилизирующая пропаганда».

Наверх