Президент Литвы с трибуны ООН обвинила Россию в репетиции нападения на соседние страны

По ее словам, в настоящее время внимание мира обращено на Северную Корею и другие регионы, «однако те же методы шантажа и агрессии используются на Украине и вдоль восточной границы НАТО», сообщает Газета.ru.

«Около ста тысяч российских военнослужащих принимают участие в учениях наступательного характера «Запад-2017» на границах балтийских государств и Польши и даже в Арктике», — сказала с трибуны Генассамблеи ООН Грибаускайте.

Как отметила президент Литвы, Россия, проводя подобные учения, «репетирует агрессивные сценарии против соседних государств, обучая свою армию нападению на Запад».

Также она подчеркнула, что подобные учения являются еще частью информационной войны, которые направлены на распространение страха.

Грибаускайте считает, что военным арсеналом России, кроме оружия, являются также «распространяемые ложные новости и агрессивная дестабилизирующая пропаганда».