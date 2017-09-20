Фото, видео: на глазах у журналистов Postimees развернулся эффектный противовоздушный бой
20 сентября 2017 г., 07:57
Белоруссия во вторник разрешила аккредитованным западным журналистам посетить противовоздушные учения на полигоне Доманово.
При этом сражение на полигоне Доманово оставило у эстонских журналистов смешанные чувства из-за небольшого количества участников, пишет Postimees.
Побывавшие на месте журналисты пишут, что демонстрационное сражение производило впечатление эконом-варианта и в нем приняло участие всего 145 человек, что учитывая общий масштаб учений, очень скромная цифра.
Несмотря на это, сражение было эффектным.