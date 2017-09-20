На Генассамблее ООН Кальюлайд выступила в защиту равенства полов

Особенно важно не забывать о правах женщин в кризисных регионах, добавила Керсти Кальюлайд, слова которой со ссылкой на утренние новости ETV+ цитирует портал Rus.err.ee.

Керсти Кальюлайд выступает с трибуны ООН. / Eleri Ever / presidendi kantselei

Представительницы слабого пола должны на равных с мужчинами заниматься восстановлением мира там, где это необходимо, заявила президент.

Кальюлайд также отметила необходимость участия ООН в решении проблемы нерегулируемой миграции, причиной которой стали глобальные перемены климата.