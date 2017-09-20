Налетай, подешевело: заправки на один день снизили цены на топливо

Сегодня на заправках Alexela все виды топлива продаются по оптовой цене. Данное предложение действительно как для частных, так и для коммерческих клиентов. При этом все скидки (включая скидки по карточке клиента для частных лиц) продолжают действовать.

На всех заправках Alexela цена бензина 95 будет составлять сегодня 1,083 евро за литр, а цена дизельного топлива - 1,063 евро за литр.

Вслед за Alexela цены на топливо снизили сети заправок Neste и Olerex.

Neste отмечает, что сегодня продает на всех заправках Эстонии топливо по оптовой цене. Кампания продлится всего один день и закончится в полночь. Предложение действительно как для частных, так и для коммерческих клиентов.

Глава отдела маркетинга Olerex Янне Лайк заявила, что и на их заправках сегодня топливо продается по оптовой цене. «Присоединение всех ведущих игроков рынка к вышеназванной кампании было ожидаемым», - отметила она.