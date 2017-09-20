У мужчины нашли 20 кг марихуаны стоимостью 400 000 евро: он на восемь лет сядет в тюрьму

Суд признал доказанным, что 31-летний Миворт Вайга незаконно приобрел с целью обогащения большое количество марихуаны за 27 063 евро и 70 центов, пишет Postimees.ee.

Всего в сейфе и холодильнике его квартиры нашли более 20 килограмм марихуаны, более 200 грамм гашиша и около 200 грамм кокаина. Стоимость марихуаны составляла 400 000 евро. За кокаин он мог бы выручить на улице 16 000 евро.

Суд конфисковал у Вайга имущество на сумму 5500 евро и обязал его оплатить судебные расходы на сумму 3929 евро.