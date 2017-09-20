Газета рассказала о подробностях удара с вертолета на учениях «Запад-2017»

Об инциденте стало известно накануне. Сайт городских новостей Екатеринбурга 66.ru сообщил, что во время учений "Запад-2017" 17 или 18 сентября на полигоне Лужский вертолет Ка-52 из-за сбоя в управлении ударил ракетой по зрителям, и опубликовал видео, сообщает Newsru.com.

Отмечалось, что "сгорели два автомобиля, а два человека получили тяжелые травмы". Издание предположило, что речь идет о пострадавших журналистах.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) "Коммерсанту" сообщили, что никаких происшествий, связанных с армейской авиацией, 18 сентября не зафиксировано. "Все сообщения в социальных сетях о "залпах по толпе журналистов", "большом количестве тяжелораненых" - намеренная провокация или чья-то персональная глупость", - заявил представитель ЗВО.

На видеокадрах зафиксирован случай, произошедший "в другой период времени", когда экипажи вертолетов армейской авиации "отрабатывали упражнение по поражению наземных целей", сообщили в пресс-службе. "Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели, в результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей", - пояснил представитель ЗВО.

По данным газеты, пуск ракеты произошел 16 сентября. Источник РБК , близкий к Минобороны, также назвал эту дату ЧП.

Собеседник "Коммерсанта", близкий к штабу воздушно-космических сил, сообщил, что группа вертолетов взлетела с аэродрома Пушкин в Ленинградской области в 14:00 16 сентября. Два вертолета К-52 должны были выполнить зачетный полет пары на выполнение боевых задач. В 14:47 при выполнении третьего захода на боевом курсе при включении главного выключателя вооружения произошел самопроизвольный сход НАР С-8 класса "воздух-земля".

По данным источника, вертолеты в это время находились на высоте около 50 метров и летели со скоростью 200 км в час. Ведущим пары, по информации газеты, были подполковник Смахтин, ведомым - старший лейтенант Волчков. ​После схода ракеты Волчков доложил руководителю полетов на полигоне о происшествии и получил команду вернуться на место взлета. Источник издания рассказал также, что Смахтин и Волчков будут отстранены от полетов до выяснения всех причин инцидента.

В районе взрыва ракеты легские ранения на земле получили три человека, две машины повреждены. В свою очередь источник РБК сообщил, что все раненые - "не гражданские".

Подробнее: http://www.newsru.com/russia/20sep2017/udar.html