Галерея: на политических дебатах рассуждали о молодых нарвитянах и испорченном имидже Нарвы

Представитель Партии Реформ Антс Лийметс, работающий городским секретарем Нарвы, высказался так, что всевозможные школы и кружки для молодежи в определенном смысле полезны, но важнее получить профессию, например, в профессиональном училище: «Это первое, чему надо обучаться в молодом возрасте».

«И молодежный центр, который есть в Нарве, должен быть таким же - должен показывать, как работать. А то у нас молодежь зачастую ищет, где повеселее, куда уехать, где больше платят, а не то, как что-нибудь произвести», - высказался 63-летний политик и чиновник. Лийметс считает нужным проводить в Нарве профобучение медработников, медсестер.

Станислав Максимов от избирательного союза «Патриот» согласился, что молодым людям надо помогать находить себя прежде всего для того, чтобы они могли «делать хоть какой-нибудь продукт качественно».

Начинающий политик Станислав Пупкевич рассказал, что у их Избирательного союза Эдгара Сависаара в Нарве есть идея основать в городе новый молодежный творческий центр, не создающий каких-либо ограничений: «Чтобы каждый молодой человек, имеющий творческие навыки и таланты, мог обратиться в этот центр и под контролем более зрелых и умелых людей запустить свой проект, например, получить студию. У него будет какое-то время, чтобы оправдать использование этой студии, и если он добьется успеха, то сможет там двигаться дальше, а если нет, то потеряет ее в пользу кого-то другого, кто тоже может попробовать». Пупкевич подчеркнул, что город должен проявлять максимальную гибкость в подходе к молодому поколению, и при этом ничего не должно навязываться сверху.

Что касается заботы города о совсем детях, то, по убеждению сависааровцев, малообеспеченным семьям Нарвы надо предоставить бесплатное питание в детских садах.

Отдельной темой на дебатах встал вопрос о возвращении в Нарву уже уехавших молодых людей. Молодой политик Яна Кондрашова из «Нашей Нарвы» ответила, что главное - чтобы вообще не уезжали, а для этого важна комфортная среда на улицах и во дворах. Географически же Нарва расположена, как подчеркнула Кондрашова, в очень выгодном месте на границе. Что до рабочих мест для возвращающихся людей, то город, как сказала она, может идти предпринимателям навстречу: на выгодных условиях сдавать помещения и еще «не ставить палки в колеса». «Самое важное слово - сотрудничать», - подчеркнула Кондрашова, не предлагая в целом ничего оригинального: «Молодежь должна почувствовать себя здесь нужной».

Представитель нарвского списка Центристской партии, действующий председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов напомнил, что самоуправление само почти не создает новых рабочих мест в административной структуре и в муниципальных учреждениях, но другое дело - создание инвестиционного климата для бизнеса. «На это в Нарве направлена очень большая работа, она дает свои результаты», - отчитался многоопытный в политике Ефимов об уже проделанной работе. Откликнувшись на призыв рассказать избирателям о чем-то новом, Ефимов сказал, что городу надо продолжать начатое.