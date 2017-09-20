Галерея: на политических дебатах рассуждали о молодых нарвитянах и испорченном имидже Нарвы

В Нарве состоялись политические дебаты представителей всех шести партий и избирательных союзов, претендующих на места в городском собрании. Учитывая, что мероприятие проходило в стенах Ида-Вируского центра профобразования, речь вели больше о молодежных делах, проблемах образования, о мотивации возвращаться в родной город.
Представитель Партии Реформ Антс Лийметс, работающий городским секретарем Нарвы, высказался так, что всевозможные школы и кружки для молодежи в определенном смысле полезны, но важнее получить профессию, например, в профессиональном училище: «Это первое, чему надо обучаться в молодом возрасте».
«И молодежный центр, который есть в Нарве, должен быть таким же - должен показывать, как работать. А то у нас молодежь зачастую ищет, где повеселее, куда уехать, где больше платят, а не то, как что-нибудь произвести», - высказался 63-летний политик и чиновник. Лийметс считает нужным проводить в Нарве профобучение медработников, медсестер.
Станислав Максимов от избирательного союза «Патриот» согласился, что молодым людям надо помогать находить себя прежде всего для того, чтобы они могли «делать хоть какой-нибудь продукт качественно».
Начинающий политик Станислав Пупкевич рассказал, что у их Избирательного союза Эдгара Сависаара в Нарве есть идея основать в городе новый молодежный творческий центр, не создающий каких-либо ограничений: «Чтобы каждый молодой человек, имеющий творческие навыки и таланты, мог обратиться в этот центр и под контролем более зрелых и умелых людей запустить свой проект, например, получить студию. У него будет какое-то время, чтобы оправдать использование этой студии, и если он добьется успеха, то сможет там двигаться дальше, а если нет, то потеряет ее в пользу кого-то другого, кто тоже может попробовать». Пупкевич подчеркнул, что город должен проявлять максимальную гибкость в подходе к молодому поколению, и при этом ничего не должно навязываться сверху.
Что касается заботы города о совсем детях, то, по убеждению сависааровцев, малообеспеченным семьям Нарвы надо предоставить бесплатное питание в детских садах.
Отдельной темой на дебатах встал вопрос о возвращении в Нарву уже уехавших молодых людей. Молодой политик Яна Кондрашова из «Нашей Нарвы» ответила, что главное - чтобы вообще не уезжали, а для этого важна комфортная среда на улицах и во дворах. Географически же Нарва расположена, как подчеркнула Кондрашова, в очень выгодном месте на границе. Что до рабочих мест для возвращающихся людей, то город, как сказала она, может идти предпринимателям навстречу: на выгодных условиях сдавать помещения и еще «не ставить палки в колеса». «Самое важное слово - сотрудничать», - подчеркнула Кондрашова, не предлагая в целом ничего оригинального: «Молодежь должна почувствовать себя здесь нужной».
Представитель нарвского списка Центристской партии, действующий председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов напомнил, что самоуправление само почти не создает новых рабочих мест в административной структуре и в муниципальных учреждениях, но другое дело - создание инвестиционного климата для бизнеса. «На это в Нарве направлена очень большая работа, она дает свои результаты», - отчитался многоопытный в политике Ефимов об уже проделанной работе. Откликнувшись на призыв рассказать избирателям о чем-то новом, Ефимов сказал, что городу надо продолжать начатое.
Представляющая небольшой нарвский список IRL врач дерматолог-венеролог Валентина Гурова сказала: «Очень важно, чтобы самоуправление удерживало бюрократию минимальной и вело сотрудничество с предпринимателями, чтобы создавались новые рабочие места». При этом Гурова подчеркнула, что поскольку сама она - медик, то предпочитает говорить на эту близкую ей тему. В данной связи она с сожалением констатировала: «Нарвская больница стареет». И еще: «Нам нужны новые молодые кадры, которых, к сожалению, нет».
По убеждению Гуровой, образовательной системе нужно обязывать только что закончивших обучение медиков отрабатывать какое-то время у себя в стране, однако как может помочь в этом деле местное самоуправление - доктор не объяснила.
Реформист Антс Лийметс согласен, что Нарве надо вернуться к практике, когда самоуправление заказывало обучение нужных специалистов, которые по завершении учебы были обязаны возвращаться и работать на благо города: «Должен быть заказ, то есть потребность в этих работниках. Невозможно готовить просто так кого-нибудь, и потом думать, что эти люди, получившие хорошее образование, сами сюда вернутся».
Лийметс заявил, что горуправа могла бы помогать и частным предприятиям обеспечивать образование необходимых им работников, например, выплачивать стипендии будущим специалистам, при условии, что те после учебы вернутся. Пока же таллиннские и тартуские фирмы успешно привлекают молодых специалистов из Нарвы, чьим дополнительным преимуществом является знание русского языка.
Станислав Пупкевич полагает, что получивших образование молодых специалистов можно привлекать в Нарву дешевым жильем, и по его данным, у города порядка 1200 единиц муниципального жилья. «Нужно перетряхнуть, посмотреть, каким образом и в какие руки эти жилплощади отданы, каким образом используются», - сказал Пупкевич, не уточнив, правда, что львиная доля муниципального жилого фонда - это комнаты в общежитиях.
Соцдем Яна Кондрашова из «Нашей Нарвы» одной из проблем жизни в своем городе назвала недоверие к действующей местной власти. В свою очередь Станислав Пупкевич из сависааровского списка констатировал, что у Нарвы к тому же очень плохой имидж криминального города.
Одна юная нарвитянка из зала спросила, как действующие и будущие политики намерены исправлять плохой имидж Нарвы, о котором эта юная девушка слышит нередко: «Я очень часто общаюсь с эстонцами из Таллинна, из других городов Эстонии, и о нашем городе постоянно идут не очень хорошие слухи - что здесь убийцы, маньяки и так далее. Как вы собираетесь это менять?» - спросила она.
Станислав Пупкевич ответил, что город нуждается в большей открытости, а его руководителям следует больше выступать в эстоноязычных СМИ. Опытный же председатель госробрания Александр Ефимов недоволен тем, что пресса и журналисты чересчур много дают негатива, скандалов о Нарве. «В Нарве делается очень много позитивных, полезных дел, но об этом пишется вскользь, а вот если что-то плохое произойдет, то это обязательно попадет в прессу, особенно в эстоноязычную, и обязательно будет там комментироваться, так и создается имидж». Сам Ефимов, как известно, является одним из ньюсмекеров последних месяцев по причине его уголовного обвинения в мошенничестве.
Тоже политический новичок Станислав Максимов из союза «Патриот» уверен, что имидж Нарвы исправит участие горожан в международных проектах, дающих новаторские идеи: «Должен быть обмен с соседями по всем каналам: и сотрудничество с российским консульством, и поездки, скажем, в Финляндию, Норвегию. Везде есть огромное количество информации, которую можно привезти сюда, адаптировать, заинтересовать людей и создавать местные локальные мероприятия, привлекая людей из остальной Эстонии в том числе. То есть устроить взаимопроникновение на человеческом уровне». Максимов заверил, что у членов их списка есть «уникальные идеи относительно того, как это сделать», однако раскрыть все карты перед политическими конкурентами он не захотел.
Политические дебаты в профессиональном училище прошли мирно: план мероприятия не предусматривал споров политиков между собой и дал немного времени на вопросы из зала.