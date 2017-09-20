Полиции нужна наша помощь: пропал 69-летний мужчина

Последний раз Пауля видели 15 сентября в 17.00 на Пихта-теэ в Курессааре, где находится его рабочее место. В пятницу вечером мужчина ушел с работы в неизвестном направлении. С тех пор о нем нет никакой информации. Пауль не взял с собой телефон, поэтому у близких не получается связаться с ним.

Полиция проверила окрестности дома Пауля и места, куда мужчина мог бы отправиться, но, к сожалению, безрезультатно. Портрет пропавшего передан всем полицейским патрулям, которые ищут его в пределах уезда.

Приметы Пауля: рост 174 см, худощавое телосложение, седые волосы. Мужчина может быть одет в темные джинсы и темный пиджак. Также он может носить узкие очки в золотой оправе.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении Пауля, следует обратиться в полицию по телефону 612 3000 или электронному адресу laane.vihje@politsei.ee.