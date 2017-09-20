Преступная группировка держала в страхе город
20 сентября 2017 г., 10:30
Вчера перед Пярнуским уездным судом предстали жители Синди Евгений Тепльяков, Янно Карлеп, Кристьян Хансалу, Андрес Тальтс и Тавой Раттасепп. Мужчин обвиняют в том, что они создали преступную группировку, которая держала в страхе город.
Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет их в незаконной экономической деятельности, мошенничестве, грубом нарушении общественного порядка, вымогательстве, избиении, угрозах и самовольном проникновении в жилые помещения, сообщает портал Pärnu Postimees.
По словам прокурора Гарди Андерсона, главарем преступной группы был Тепльяков. Остальные ее члены искали ему желающих занять деньги, а также выбивали долги с использованием силы.
Процесс продолжится сегодня.