Панельные дома отжили свой век?

Время делает свою работу

Снос панельных домов экономически не выгоден ни одной из сторон. И хотя квартирные товарищества проделали хорошую работу по уходу за домами, время все же оставило свои отметины на даже хорошо спроектированных и выстроенных из хороших материалов жилых районах.

«Много проблем доставляют пропускающие воздух стены и нехватка парковочных мест. Недостатков, конечно же, больше», - сказала профессиональный маклер Uus Kodu Kinnisvara Маргит Аллоя. Молодые покупатели, по ее словам, предпочитают много света, звукоизоляцию, достаточное пространство для парковки и по возможности большой балкон. При заключении сделок о покупке или аренде решающими могут стать низкие коммунальные расходы и стоимость квартиры в длительной перспективе.

«Уже сейчас ситуация на рынке такова, что большинство предпочитает не покупать квартиры в панельных домах», - добавила Аллоя.

Выживаемость панельного жилья

В последние годы весьма актуальной стала полемика на тему безопасности панельных жилых районов, прогнозируемая продолжительность жизни и строительный надзор. Конечно, говорится, что здание простоит до тех пор, пока это нужно людям. Но «годен до» панельных домов внезапно начало приближаться к финишной дате и квартирные товарищества, жителями которых преимущественно являются представители старшего поколения, должны планировать масштабные реновации.

Из исследования «Строительно-техническое состояние и прогнозируемая продолжительность жизни жилого фонда крупнопанельных жилых домов Эстонии», проведенного в Таллиннском техническом университете в 2009 году выясняется, что львиная доля панельных домов были построены в условиях, когда энергия была невероятно дешевой, а потому при небольших ресурсах пытались построить как можно больше жилой площади.

В наши дни кульминацией этого стала ситуация, при которой расходы на обслуживание и эксплуатацию дешево построенных домов слишком высокие, а сами жилищные условия больше не отвечают современным требованиям. Реновация панельного жилья и улучшение их энергоэффективности крайне необходимы для сохранения панельных домов и для создания здоровой среды обитания.

Продажа панельного жилья

Из-за повышения уровня жизни и увеличения чувства уверенности люди все чаще решаются делать долгосрочные инвестиции и покупать при помощи банковского кредита квартиры в новых домах.

«Не все люди в состоянии приобрести совершенно новую жилплощадь, где цена на квадратный метр в лучшем случае начинается с 1600 евро», - считает профессиональный маклер LVM Kinnisvara Леэно Андерсон. Да и спрос на арендное или приобретаемое жилье в старых панельных домах никуда так просто не денется. Андерсон подчеркивает, что это совершенно естественный процесс, который является отражением нашего общества и экономики.

«Конечно, продажа квартир в старых панельных домах сложнее, но чувствительный к ценам клиент выбирает такую квартиру именно из-за цены», - добавила Аллоя. В ближайшие годы время, безусловно, внесет еще какие-то коррективы, но некогда роскошное панельное жилье будет ждать новых возможностей на рынке недвижимости.