Читайте, кто выиграл бы выборы, если бы они состоялись завтра

Центристская партия набрала бы на местных выборах 25,1 процента голосов, избирательные союзы и независимые кандидаты в общей сложности 22 процента, Партия реформ 19 процентов, Социал-демократическая партия (SDE) 15,1 процента, а Консервативная народная партия (EKRE) 10,6 процента.

Электоральный барьер в 5 процентов не прошли бы Союз Отечества и Res Publica (4,7 процента) и другие партии, набравшие в общей сложности 3,4 процента.

Предпочтений в сентябре не имели 24,3 процента респондентов. Всего Kantar Emor опросила с 8 по 14 сентября в интернете 1449 постоянных жителей Эстонии в возрасте от 16 до 74 лет.