Клиентов предупреждают о перебоях в банковских услугах DNB и Nordea

В связи с процессами слияния в период с 28 сентября по 1 октября возможны перебои в работе банковских систем, банкоматов и карточных платежей Nordea и DNB, сообщил DNB.

Банковские счета, договоры, платежные карты, банковские коды и пароли клиентов на какое-то время останутся прежними. Об изменениях в ассортименте услуг и продукции сообщат в ближайшем будущем по информационным и сервисным каналам банка.

Совместный банк Nordea и DNB в Балтии Luminor прступит к работе под новым именем и с новой структурой 1 октября.

Nordea и DNB сообщили в августе прошлого года о плане объединить деятельность в странах Балтии. В ноябре исполнительным директором нового банка назначили Эркки Раазуке, а председателем совета Нилса Мелнгайлиса. Новый банк будет вторым по величине в Балтийских странах. Прогнозируемая рыночная доля нового банка составит 20 процентов, он сфокусируется на местных предприятиях.