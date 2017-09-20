Видео: департамент объяснил, почему не ставит ограждения рядом с канавами пугающей глубины

«Учитывая, что в Кярде необходимо будет построить ограждение с обоих сторон дороги на протяжении от 200 до 250 метров, то стоимость такого ограждения составит от 15 до 18 тысяч евро», - отметил он.

По его словам, при строительстве нашумевшего участка дороги в Кярде, проектировщик исходил из установленных норм. Строительство ограждения на этом участке дороги не обязательно, так как в этом конкретном месте глубина канав по краям дороги не достигает трех метров.

При этом Палми считает, что наличие ограждений не предотвратит несчастных случаев, поэтому нет необходимости в их установке. «Их наличие может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Если автомобиль на большой скорости врежется в ограждение вместо того, чтобы оказаться в реке, это хорошо. Если же автомобиль от удара об ограждение отбросит на встречную полосу, по которой едет другая машина, это плохо», - отметил он.