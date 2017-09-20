WikiLeaks опубликовал данные о масштабной слежке за россиянами

Речь идет о компании «Петер-Сервис», которая была основана в 1992 году в Санкт-Петербурге в качестве поставщика биллинговых систем и вскоре стала основным поставщиком программного обеспечения для телекоммуникационной отрасли в России, передает NEWSru со ссылкой на DW.

Из публикации WikiLeaks следует, что фирма предлагала технологии, которые могли обеспечить контроль и слежку за физическими лицами. Объем данных, предоставляемых компанией, был весьма обширен - от записей разговоров до информации о сотовых вышках.

В своем расследовании WikiLeaks ссылается на презентацию самого «Петер-Сервиса». В докладе от 2013 года компания заявляет о намерении выступить в роли координатора темы по созданию решений национального масштаба для контроля над цифровыми сетями, а также о стремлении эффективно сотрудничать в рамках альянса: оператор-поставщик-поисковик-бизнес-госорганы.

Всего WikiLeaks опубликовал 209 документов, охватывающих период с 2007-го по 2015 годы. Релиз стал первым в серии под названием Spy Files Russia («Шпионские файлы России»).

На публикацию обратила внимание западная пресса. «Документы, обнародованные WikiLeaks во вторник, предположительно, показывают, как санкт-петербургская технологическая компания под названием „Петер-Сервис“ помогала государственным организациям собирать подробные данные о российских пользователях мобильных телефонов в рамках федеральной системы сетевой слежки под названием „Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий“ (СОРМ)», - пишет The Washington Post.

«Эта система [СОРМ] известна уже какое-то время, хотя документы, по-видимому, предоставляют дополнительные технические уточнения», - приводит автор комментарий Бена Бьюкенена, научного сотрудника Белферского центра Гарвардской школы Кеннеди и автора книги The Cybersecurity dilemma.

«Публикация, названная Spy Files Russia („Шпионские файлы России“), как кажется, знаменует собой сдвиг для организации, давно обвиняемой в нежелании публиковать документы, которые могут быть неудобными для российского государства», - отмечает автор статьи. «Как сформулировал это в твите Эдвард Сноуден, бывший контрактник АНБ, который ныне живет в России: "Это поворот сюжета», - говорится в материале, перевод которого публикует InoPressa.

В то же время в статье отмечается, что другие эксперты оказались не так впечатлены. «Я не думаю, что это реальное разоблачение», - приводится в тексте мнение Андрея Солдатова, российского журналиста-расследователя, соавтора книги «Красная паутина. Российские цифровые диктаторы против сетевых революционеров». «На деле это добавляет несколько деталей к картине, [но] это не так уж много», - сказал эксперт.

АО «Петер-Сервис» основано в Санкт-Петербурге в 1992 году. Это первый российский разработчик биллинговых систем с более чем 20-летней историей, сообщается на официальном сайте фирмы.

По его данным, сегодня компания занимает лидирующие позиции на рынке решений для телекоммуникационного бизнеса и является одной из крупнейших ИТ-компаний России, специализируясь на разработке, внедрении и обслуживании OSS/BSS систем. Каждый день решениями «Петер-Сервис» пользуются 200 млн абонентов фиксированной и мобильной связи в 14 странах мира. В числе клиентов «Петер-Сервис» такие крупные компании, как «МегаФон», «Ростелеком», «Газпром телеком», МТС, Yota, МТТ, «КиевCтар», Vodafone, «Turkcell Северный Кипр», 21st Century, Geocell.