Шведская полиция о найденном в багажнике эстонце: ничто не указывает на убийство

Как пишет Aftonbladet, в субботу около 3.00 центр тревоги получил сообщение, что в городе Нака, неподалеку от Стокгольма, тяжело пострадал мужчина. Когда скорая помощь прибыла на место, медиков встречали четверо мужчин на автомобиле. Пострадавший находился в багажном отделении их машины.

Мужчины заявили, что нашли этого человека в лесу. Врачам это утверждение показалось сомнительным, поэтому на место происшествия была вызвана полиция. Несмотря на усилия врачей, мужчина, которому около 40 лет, умер в ночь на воскресенье.

В эстонских СМИ сначала появилась информация, что мужчина получил тяжелые травмы в результате избиения, к которому могут быть причастны другие эстонцы.

Однако выяснилось, что эти подозрения не имеют под собой оснований. Кроме этого, мужчины не находились рядом с эстонцем в момент, когда он получил тяжелые травмы.

Вскрытие также показало, что все произошедшее, вероятнее всего, несчастный случай. Это подтвердила газете Aftonbladet и прокурор Виктория Тернквист, которая отметила, что сейчас ничего не указывает на преступление. По ее словам, вскрытие подтвердило версию мужчин – эстонец упал в лесу и получил настолько тяжелые травмы, что они в итоге были не совместимы с жизнью.