Дмитриев: дома без отопления - проблема не только Кохтла-Ярве, но и государства в целом

По словам Дмитриева, несмотря на то, что власти Кохтла-Ярве передали в собственность государству часть пустующих квартир, окончательно проблему это не решило, но дало четкий сигнал чиновникам, что коммунальный коллапс на северо-востоке страны необходимо решать государству в сотрудничестве с местным самоуправлением. «Правовые нормы не дают квартирным товариществам эффективно решать проблему неотапливаемых домой своими силами. И хотя сейчас основную ответственность возложили на чиновников Министерства экономики и министерства финансов, на мой взгляд, в дело должно активно вмешаться Министерство юстиции, в чьей компетенции лежит разработка соответствующих поправок к законам», - отметил председатель парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа Дмитрий Дмитриев.

Он также считает, что одним из вариантов помощи в решении проблемы неотапливаемых домов в Кохтла-Ярве может стать возможность заключения индивидуального договора собственника квартиры с предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги. Такая практика хорошо зарекомендовала себя в Кивиыли, что позволило не допустить ситуации с отключением заселенных многоквартирных домов от отопления. «Такая мера позволила бы снизить нагрузку с квартирных товариществ в процессе взыскания долгов. В случае же коллективного договора можно было бы ввести скидку на оптовую покупку тепла для квартирных товариществ, что также стало бы своеобразным спасательным кругом для региона», - заявил Дмитриев, добавив, что к сожалению, этот вариант не нашел поддержки среди производителей теплоэнергии.

Кроме того, до сих пор открытым остается вопрос, связанный с судебными исками против иностранцев, владеющих квартирами. «В свое время иностранцы скупали дешевые квартиры в регионе, и теперь они пустуют, за них никто не платит и это большая головная боль для квартирных товариществ. Например, если владельцем квартиры является гражданин России, то для разрешения ситуации с задолженностью, необходимо обращаться в российский суд», - объяснил политик.

Другая проблема касается инвестиций, которые моментально обесцениваются из-за низких цен на рынке недвижимости. В свою очередь это обнуляет затраты на обслуживание и ремонт домов, так как мало кто готов инвестировать в разрушающиеся дома, если нет уверенности, что можно будет получить свои инвестиции обратно. «Это одна из причин, почему в Ида-Вирумаа так мало домов, присоединившихся к программе Kredex. Таким образом, одним из возможных вариантов решения этой проблемы может стать оказание помощи по реновации квартирных домов в рамках программы развития Ида-Вирумаа. Это позволит улучшить жилищные условия, придаст городу свежий вид и оживит рынок недвижимости», - заключил Дмитриев.