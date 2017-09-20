Галерея: два фигуранта дела о коррупции в Таллиннском порту получили условные сроки

Госпрокуратура предъявила Анне Анниковой (44) и Кайдо Тамбергу (55) обвинения в многократном способствовании получению взяток в крупном размере в составе группы, а также в отмывании денег в крупном размере. Тамберг приговорен к четырем годам условного лишения свободы с четырехлетним испытательным сроком. Анникову наказали лишением свободы на два года условно с двухлетним испытательным сроком. Из наказания вычтены три дня, которые оба провели под арестом во время предварительного следствия.

По словам Госпрокурора Лауры Фельдманис, Анникова и Тамберг посредством своих фирм в период 2009-2015 помогали экс-главе Tallinna Sadam Айну Кальюранду ежеесячно получать от партнеров порта взятки. В обвинении отмечается, что Анникова и Тамберг с этой целью позволили использовать банковские счета своих фирм.

Они также содействовали получению взяток, оформив в пользу Кальюранда кредитный договор, и совершили отмывание денег в крупном размере, когда посредством своих фирм позволили скрыть незаконные доходы Кальюранда и перевели эти средства, следуя его указаниям, отмечается в обвинении.

Госпрокуратура передаст дело экс-глав Tallinna Sadam Кальюранда и Кийля в суд в течение сентября.

В начале июня Полиция безопасности (КаПо) завершила предварительное следствие в рамках уголовного дела Кальюранда и Кийля и передала дело их защите.