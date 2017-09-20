Обязательные в будущем датчики угарного газа нужно уметь выбирать

Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха, поэтому человек не может уловить его своими органами обоняния. Однако его вдыхание даже в малых дозах может привести к отравлению, а в больших дозах закончиться летальным исходом.

И хотя датчик обязателен при наличие газового оборудования, прибор желательно устанавливать при наличие любых обогревательных приборов, будь то печь, плита, котел центрального отопления или что-то другое, сказал руководитель отдела пожарной безопасности Tamrex Ohutuse OÜ Маргус Обершнейдер. По его словам, угарный газ может распространяться в соседние квартиры, поэтому разумнее принять профилактические меры, чем позже сожалеть о случившемся.

Обязанность установить датчик угарного газа

По закону установить датчик угарного газа нужно в помещении, где находится работающее от газа отопительное оборудование. Исполнительный директор интернет-страницы suitsuandur.ee Герт Соосалу уточнил, что обязанность установить датчик зависит от того, легко ли дым от газового оборудования, соединенного с дымоотводом, может попасть в воздушное пространство или нет. Все газовые бойлеры и аналогичные, работающие на газе приборы центрального отопления, могут во время горения забирать воздух из комнаты. «Такие приборы становятся очень опасными тогда, когда возникающий при горении угарный газ не выходит через дымоотвод из помещения», - добавил Соосалу.

Как возникает угарный газ?

Угарный газ возникает при неполном сгорании. По словам Маргуса Обершнейдера, причиной может быть слишком рано закрытая задвижка, некорректно отрегулированная газовая плита, недостаточная вытяжка или вентиляция при использовании газового оборудования.

Куда устанавливать датчик угарного газа?

Обершнейдер подтвердил, что предусмотрен один датчик на одно жилое помещение, поскольку прибор показывает лишь уровень угарного газа, распространяющегося рядом с датчиком. Нужно помнить о том обстоятельстве, что датчик угарного газа не заменяет датчика дыма и наоборот.

В любом случае, датчик угарного газа рекомендуется устанавливать на уровне дыхательных путей, а в спальне – на уровне кровати. Если газовый бойлер находится в ванной, нужно обязательно убедиться, что устанавливаемый датчик подходит для влажных помещений.

Для достижения максимального эффекта защиты Соосалу советует устанавливать тревожное оборудование на каждом этаже многоэтажного дома, в том числе, в каждой спальне, в подъезде, на чердаке и в подвале. По словам Соосалу, датчик не должен находиться рядом с вентиляционной системой и дымоотводом. Оптимальное расстояние места расположения датчика от сжигающего топливо оборудования должно быть, как минимум, 1,5-4 метра.

Советы Герта Соосалу при покупке датчика угарного газа: