Как просто всех обмануть: пользователи поверили в лженовость про Эстонию и распространили ее с невероятной скоростью

В прошлую пятницу в Twitter появилось сообщение на испанском языке от некого Антонио Санчеза, в котором автор якобы цитировал премьер-министра Эстонии Юри Ратаса. «У Каталонии есть право самой принимать решения относительно своего будущего. Если мы смогли это сделать, то почему мы должны запрещать это им?» - говорилось в сообщении, которое было проиллюстрировано фотографией недавнего визита Ратаса в США.

Сообщение, проиллюстрированное фотографией Юри Ратаса в США./ скриншот

Аккаунт, с которого было отправлено сообщение, посвящен эстонским певцам Эллине и Стигу, выступавшим на Евровидении. Он официально подтвержден со стороны Twitter, на него подписаны около 5000 человек, большинство из которых – каталонцы.

Меньше чем за сутки сообщением о том, что Ратас поддерживает независимость Каталонии, поделились 1400 раз. Его называли хорошим знаком от страны-председателя ЕС.

Стоит отметить, что все это происходит в ситуации, когда Каталония назначила на первое октября референдум о независимости. Референдум, который не признает испанское государство и который не разрешен местными законами. А его организация больше напоминает «народное голосование» в Крыму, чем европейский референдум.

Так страничка выглядела до того, как лженовость разоблачили. / скриншот

Только в субботу вечером представитель портала La Buloteca, занимающегося разоблачением фальшивых новостей и пропаганды, опубликовал в Twitter настоящий комментарий правительства Эстонии, в котором четко говорилось, что Эстония всецело поддерживает территориальную целостность Испании.

Давид Санчез, получивший для La Bulotecale комментарий из Эстонии, пояснил Postimees, что на фальшивую новость они наткнулись из-за того, что она распространялась со стремительно скоростью и уже даже была опубликована на некоторых местных сайтах.

Примерно через час после вмешательства La Buloteca фальшивое сообщение из Twitter пропало. Остались только сообщения, посвященные Элину и Стигу. Само оформление странички тоже претерпело изменения и сфокусировалось на эстонских певцах.