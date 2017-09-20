Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Галерея: скандальный пункт обмена шприцев открыл свои двери в Пыхья-Таллинне

1
BNS
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

В среду, 20 сентября, несмотря на противостояние управы Пыхья-Таллинна и местных жителей в жилом доме по адресу Ситси, 28 начинает работу пункт обмена шприцев.

Квартирное товарищество дома по адресу Ситси, 28 в таллиннском районе Пыхья-Таллинн обратилось в суд с намерением аннулировать договор, на основании которого Институт развития здоровья (TAI) открыл в дом пункт обмена шприцев, передает BNS.

Пресс-секретарь управы Пыхья-Таллинна заявил, что квартирное товарищество подало иск на этой неделе и что управа части города, которая в этом вопросе поддерживает местных жителей, готова оказать товариществу юридическую помощь.

Наверх