Галерея: скандальный пункт обмена шприцев открыл свои двери в Пыхья-Таллинне

Квартирное товарищество дома по адресу Ситси, 28 в таллиннском районе Пыхья-Таллинн обратилось в суд с намерением аннулировать договор, на основании которого Институт развития здоровья (TAI) открыл в дом пункт обмена шприцев, передает BNS.

Пресс-секретарь управы Пыхья-Таллинна заявил, что квартирное товарищество подало иск на этой неделе и что управа части города, которая в этом вопросе поддерживает местных жителей, готова оказать товариществу юридическую помощь.