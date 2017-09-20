Галерея: скандальный пункт обмена шприцев открыл свои двери в Пыхья-Таллинне

Галерея: скандальный пункт обмена шприцев открыл свои двери в Пыхья-Таллинне1
20 сентября 2017 г., 13:00
В среду, 20 сентября, несмотря на противостояние управы Пыхья-Таллинна и местных жителей в жилом доме по адресу Ситси, 28 начинает работу пункт обмена шприцев.
Квартирное товарищество дома по адресу Ситси, 28 в таллиннском районе Пыхья-Таллинн обратилось в суд с намерением аннулировать договор, на основании которого Институт развития здоровья (TAI) открыл в дом пункт обмена шприцев, передает BNS.
Пресс-секретарь управы Пыхья-Таллинна заявил, что квартирное товарищество подало иск на этой неделе и что управа части города, которая в этом вопросе поддерживает местных жителей, готова оказать товариществу юридическую помощь.