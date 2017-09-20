Игорь Грязин: если бы в «бронзовую ночь» Сависаар и Ансип сидели за одним столом!

Я отношусь к этой инициативе отрицательно. В 1988-1990 годах, когда решался этот вопрос, я настаивал на том, чтобы включить неграждан в число людей, имеющих право голосовать на местных выборах. Более того, я за то, чтобы они могли не только выбирать, но и избираться. Скажем, живет в Таллинне какой-нибудь американский бизнесмен или тот же Абдул Тюрей – почему они не могут руководить городским хозяйством? Они ведь тут живут. Городское хозяйство – это не политика, это сантехника, канализация и прочее в том же роде.

Скажем, если у меня течет труба, не имеет значения, кто я – националист, фашист, коммунист, анархист. У меня течет кран! Я заинтересован в том, чтобы ко мне пришел водопроводчик, и опять же неважно, кто он – чекист, фашист, анархист... Его задача – починить кран. Так что совершенно неважно, какой у этих людей паспорт.

При этом я понимаю, откуда что берется. Инициатива EKRE возникла в том числе потому, что власти Таллинна не только чинят краны, но и лезут в большую политику. При Сависааре Таллиннское горсобрание влезло в большую политику, причем вело себя не очень лояльно в отношении Эстонии. Горсобрание столицы становится мононациональным, там эстонцы почти и не представлены. Вице-мэры Таллинна тоже занимаются политикой. Отсюда – естественное отторжение. Заметьте: у EKRE нет проблем с Нарвой или Кохтла-Ярве – как бы там ни воровали, тамошняя местная власть в большую политику не лезет.

Но я уверен: то, что происходит сейчас с Таллинном, – это историческая случайность. Таллинн вернется на круги своя и уйдет из вечной оппозиции эстонскому государству. Столичная власть будет вечно критиковать государственную власть, это нормально, но нелояльность к эстонской государственности уйдет. Сейчас в Таллинне, к сожалению, такая ментальность есть.

Я бы вообще предложил принять Закон о столице ЭР, по которому мэр Таллинна автоматически становился бы членом правительства. Тогда противоречие между Нижним городом и Верхним если не уйдет, то уменьшится. Представьте себе, что было бы, если бы во время «бронзовой ночи» Сависаар и Ансип сидели бы за одним столом!