В Каннах пройдет международная выставка Cannes International Emigration & Luxury Property Expo 2017

Участники и гости

В выставке примут участие ведущие компании из 30 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Португалия, Франция, Германия, Италия, Испания, Швейцария, Кипр, Мальта и другие государства ЕС. Участниками выступят иммиграционные компании, девелоперы (застройщики элитной недвижимости), юридические и финансовые компании, частные банки.

Выставку посетят как профессионалы, так и частные лица: потенциальные иммигранты, покупатели зарубежной недвижимости, международные предприниматели. Гости приедут из России, с Украины, из Казахстана и других стран СНГ, Китая, Индии, государств ЕС и стран Ближнего Востока.

Тематика выставки

Иммиграция:

получение второго гражданства в развитых странах;

получение статуса резидента или вида на жительство в развитых странах;

смена гражданства.

Приобретение элитной недвижимости с целью:

частного использования (проживания, использования как курортной недвижимости);

надежного сохранения своих активов (ликвидная недвижимость, сдача в аренду);

получения статуса резидента в развитых странах (ВНЖ, ПМЖ) через программы приобретения недвижимости.

Частный финансовый консалтинг:

декларирование доходов и активов в государствах ЕС, США, Канаде, Великобритании и других развитых странах;

регистрация компаний и открытие счетов в развитых странах;

приват-банкинг;

оптимизация налогообложения.

В рамках выставки также состоится международная конференция «Бизнес-иммиграция и резидентство через инвестиции».

Конференция посвящена международным тенденциям в сфере иммиграции и глобальной мобильности. На конференции выступят лидеры рынка из 30 стран мира. Аудитория конференции — профессионалы отрасли и частные лица (HNWI — потенциальные иммигранты, инвесторы, предприниматели).

Темы конференции:

Обзор мировых иммиграционных программ: страны, условия, сроки. Бизнес-иммиграция: обзор юрисдикций и условий. Инвестиционная иммиграция: ТОП-5 стран и программ. Канада: региональные и национальные инвестиционные программы, fast-entry. США. Виза инвестора EB-5: самый простой и быстрый путь в США. Иммиграция в Великобританию по программе Tier 1: возможности для международных предпринимателей и инвесторов, которые заинтересованы в открытии и ведении бизнеса в UK. Португалия vs Мальта: сравнение условий и требований «Золотой визы». Быстрый ВНЖ в Европе: Испания, Андорра, Греция, Болгария, Кипр, Латвия.

Конференция проходит при поддержке нескольких международных NGO, государственных фондов и профессиональных ассоциаций.

Посещение конференции доступно для всех гостей выставки CIELP Expo 2017.

Более подробную информацию можно получить здесь.