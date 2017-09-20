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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

В Каннах пройдет международная выставка Cannes International Emigration & Luxury Property Expo 2017

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Фото организаторов мероприятия

Cannes International Emigration & Luxury Property Expo — это ведущая мировая выставка, посвященная иммиграции, элитной недвижимости и частному финансовому консалтингу, которая пройдет 26-27 октября 2017 года в Каннах во Дворце Фестивалей и Конгрессов.

Участники и гости

В выставке примут участие ведущие компании из 30 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Португалия, Франция, Германия, Италия, Испания, Швейцария, Кипр, Мальта и другие государства ЕС. Участниками выступят иммиграционные компании, девелоперы (застройщики элитной недвижимости), юридические и финансовые компании, частные банки.

Выставку посетят как профессионалы, так и частные лица: потенциальные иммигранты, покупатели зарубежной недвижимости, международные предприниматели. Гости приедут из России, с Украины, из Казахстана и других стран СНГ, Китая, Индии, государств ЕС и стран Ближнего Востока.

Тематика выставки

Иммиграция:

  • получение второго гражданства в развитых странах;
  • получение статуса резидента или вида на жительство в развитых странах;
  • смена гражданства.

Приобретение элитной недвижимости с целью:

  • частного использования (проживания, использования как курортной недвижимости);
  • надежного сохранения своих активов (ликвидная недвижимость, сдача в аренду);
  • получения статуса резидента в развитых странах (ВНЖ, ПМЖ) через программы приобретения недвижимости.

Частный финансовый консалтинг:

  • декларирование доходов и активов в государствах ЕС, США, Канаде, Великобритании и других развитых странах;
  • регистрация компаний и открытие счетов в развитых странах;
  • приват-банкинг;
  • оптимизация налогообложения.

В рамках выставки также состоится международная конференция «Бизнес-иммиграция и резидентство через инвестиции».

Конференция посвящена международным тенденциям в сфере иммиграции и глобальной мобильности. На конференции выступят лидеры рынка из 30 стран мира. Аудитория конференции — профессионалы отрасли и частные лица (HNWI — потенциальные иммигранты, инвесторы, предприниматели).

Темы конференции:

  1. Обзор мировых иммиграционных программ: страны, условия, сроки.
  2. Бизнес-иммиграция: обзор юрисдикций и условий.
  3. Инвестиционная иммиграция: ТОП-5 стран и программ.
  4. Канада: региональные и национальные инвестиционные программы, fast-entry.
  5. США. Виза инвестора EB-5: самый простой и быстрый путь в США.
  6. Иммиграция в Великобританию по программе Tier 1: возможности для международных предпринимателей и инвесторов, которые заинтересованы в открытии и ведении бизнеса в UK.
  7. Португалия vs Мальта: сравнение условий и требований «Золотой визы».
  8. Быстрый ВНЖ в Европе: Испания, Андорра, Греция, Болгария, Кипр, Латвия.

Конференция проходит при поддержке нескольких международных NGO, государственных фондов и профессиональных ассоциаций.

Посещение конференции доступно для всех гостей выставки CIELP Expo 2017.

Более подробную информацию можно получить здесь.

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