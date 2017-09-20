«На нас напали. Мы ведем войну»: Морган Фримен призвал защитить США от России

Американский актер Морган Фримен записал видеообращение от имени недавно созданной некоммерческой правительственной организации «Комитет по расследованию России», в котором призвал защитить демократию США, сообщает Газета.ru.
«Представьте такой сценарий фильма: бывший шпион КГБ, разозленный крушением своей Родины, замышляет месть. Пользуясь хаосом, он идет вверх по карьерной лестнице пост-советской России и становится президентом. Он устанавливает авторитарный режим и направляет взор в сторону своего заклятого врага», — сказал он.
Далее в видеоролике демонстрируется изображение президента России Владимира Путина, после чего Морган Фримен заявляет, что руководство России заставляет людей в демократических странах испытывать недоверие к СМИ и собственным политическим процессам.
«На нас напали. Мы ведем войну», — говорит актер в начале ролика.