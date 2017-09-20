Мярт Сультс передаст Рийгикогу петицию о продолжении росписи стен Горхолла

Люди, подписавшие петицию, просят Департамент охраны памятников старины дать временное разрешение на завершение работ, сообщил Сультс BNS в среду. После завершения председательства в Совете ЕС авторы смоют со стены Горхолла краску, если этого потребуют департамент и горуправа.

По словам Сультса, настенная живопись могла бы оставаться до начала реновации Горхолла. Политик и тысяча подписавших петицию человек считают, что в нынешнем состоянии Горхолл красивее, что настенную живопись следует оставить, а проект росписи стен - завершить. Это стало бы также подарком от художников к столетию Эстонской Республики.