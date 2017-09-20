Мярт Сультс передаст Рийгикогу петицию о продолжении росписи стен Горхолла

Член центристской фракции Рийгикогу и активист Мярт Сультс в четверг передаст Рийгикогу петицию за продолжение росписи стен Таллиннского горхолла, которую подписала тысяча человек.
Люди, подписавшие петицию, просят Департамент охраны памятников старины дать временное разрешение на завершение работ, сообщил Сультс BNS в среду. После завершения председательства в Совете ЕС авторы смоют со стены Горхолла краску, если этого потребуют департамент и горуправа.
По словам Сультса, настенная живопись могла бы оставаться до начала реновации Горхолла. Политик и тысяча подписавших петицию человек считают, что в нынешнем состоянии Горхолл красивее, что настенную живопись следует оставить, а проект росписи стен - завершить. Это стало бы также подарком от художников к столетию Эстонской Республики.