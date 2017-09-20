Яанус Карилайд: кто защитит наших женщин?

Сегодня парламент Эстонии готовится ратифицировать конвенцию ЕС по предотвращению насилия над женщинами, что станет еще одним шагом для защиты нашего общества.

В прошлом году Facebook всколыхнула социальная кампания, призывающая всех жертв насилия рассказать свои истории. Наверное, тогда большинство людей поняло, что насилие гораздо ближе, чем мы думаем – и от агрессии не застрахован никто.

Смысл кампании сводился к тому, чтобы жертвы перестали бояться и чувствовать себя виноватыми в случившемся, ведь открыто заявить о проблеме – это уже огромный шаг на пути ее решения. Сотни и даже тысячи женщин и мужчин публиковали в открытом доступе шокирующие истории, которые обычно все стараются утаить.

Подтверждение этому – полицейская статистика, согласно которой 63% людей, подвергшихся насилию, не заявляют о случившемся. И причина кроется далеко не в том, что к полиции нет доверия.

Каждое десятое преступление связано с домашним насилием

Позиционируя себя как современное и демократическое общество, мы, тем не менее, до сих пор мыслим застарелыми понятиями. Фраза «бьет – значит любит» по-прежнему объясняет, почему муж ударил супругу, а безразличие и нежелание вмешиваться из-за осуждающих взглядов все так же сидит во многих из нас.

Да, у нас в стране много добровольцев, которые готовы протянуть руку помощи или вмешаться, дабы избежать страшных последствий. Но, к сожалению, жизнь - не сказка и по мановению руки добро не может победить зло. В современном мире нужно, чтобы каждый приложил хоть чуточку усилий.

В 2015 году было официально зарегистрировано 2997 случаев семейного насилия. По сравнению с 2011 годом рост составил 55 процентов. Две трети всех случаев были связаны либо с нынешним или бывшим сожителем, 14 процентов преступлений совершенно родителями в отношении детей и 9 процентов – детьми по отношению к родителям. Чаще всего (88%) агрессором выступают мужчины, тогда как жертвами по большей части (82%) становятся женщины. В более чем четверти всех преступлений свидетелями конфликта становятся дети.

Согласно конвенции, которая сегодня поступила в Рийгикогу, домашнее насилие – это не проблема одной отдельно взятой семьи, а проблема всего общества, и поиском ее решения должно заниматься государство. Если посмотреть на полицейскую хронику, половина жителей Эстонии, старше 15 лет хоть раз, но сталкивались с насилием (становились жертвами сами или же были очевидцами).

И хотя большинство из нас осуждает любое проявление агрессии по отношению к супруге или супругу, все же 10 процентов считают это неизбежным.

Куда более пугающая статистика, которая, кстати, и является зачастую причиной, по которой жертвы насилия стараются не говорить об этом, показывает, что почти половина жителей нашей страны (49%) считают жертв насилия частично виновными в произошедшем, 42% уверены, что женщины сами провоцируют насильников.

Как глава правовой комиссии и – в первую очередь – как муж и отец я считаю неприемлемой любую агрессию и тем более, насилие по отношению к женщинам и детям.