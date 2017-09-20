Яанус Карилайд: кто защитит наших женщин?

Домашнее насилие в Эстонии, как и во многих странах мира, – проблема актуальная и насущная. Несмотря на всевозможные превентивные меры, наше общество по-прежнему сталкивается с тем, что половина жителей нашей страны в возрасте от 15 лет и старше лично сталкивались с насилием в семье, пишет вице-председатель Центристской партии.
Сегодня парламент Эстонии готовится ратифицировать конвенцию ЕС по предотвращению насилия над женщинами, что станет еще одним шагом для защиты нашего общества.
В прошлом году Facebook всколыхнула социальная кампания, призывающая всех жертв насилия рассказать свои истории. Наверное, тогда большинство людей поняло, что насилие гораздо ближе, чем мы думаем – и от агрессии не застрахован никто.
Смысл кампании сводился к тому, чтобы жертвы перестали бояться и чувствовать себя виноватыми в случившемся, ведь открыто заявить о проблеме – это уже огромный шаг на пути ее решения. Сотни и даже тысячи женщин и мужчин публиковали в открытом доступе шокирующие истории, которые обычно все стараются утаить.
Подтверждение этому – полицейская статистика, согласно которой 63% людей, подвергшихся насилию, не заявляют о случившемся. И причина кроется далеко не в том, что к полиции нет доверия.
Каждое десятое преступление связано с домашним насилием
Позиционируя себя как современное и демократическое общество, мы, тем не менее, до сих пор мыслим застарелыми понятиями. Фраза «бьет – значит любит» по-прежнему объясняет, почему муж ударил супругу, а безразличие и нежелание вмешиваться из-за осуждающих взглядов все так же сидит во многих из нас.
Да, у нас в стране много добровольцев, которые готовы протянуть руку помощи или вмешаться, дабы избежать страшных последствий. Но, к сожалению, жизнь - не сказка и по мановению руки добро не может победить зло. В современном мире нужно, чтобы каждый приложил хоть чуточку усилий.
В 2015 году было официально зарегистрировано 2997 случаев семейного насилия. По сравнению с 2011 годом рост составил 55 процентов. Две трети всех случаев были связаны либо с нынешним или бывшим сожителем, 14 процентов преступлений совершенно родителями в отношении детей и 9 процентов – детьми по отношению к родителям. Чаще всего (88%) агрессором выступают мужчины, тогда как жертвами по большей части (82%) становятся женщины. В более чем четверти всех преступлений свидетелями конфликта становятся дети.
Согласно конвенции, которая сегодня поступила в Рийгикогу, домашнее насилие – это не проблема одной отдельно взятой семьи, а проблема всего общества, и поиском ее решения должно заниматься государство. Если посмотреть на полицейскую хронику, половина жителей Эстонии, старше 15 лет хоть раз, но сталкивались с насилием (становились жертвами сами или же были очевидцами).
И хотя большинство из нас осуждает любое проявление агрессии по отношению к супруге или супругу, все же 10 процентов считают это неизбежным.
Куда более пугающая статистика, которая, кстати, и является зачастую причиной, по которой жертвы насилия стараются не говорить об этом, показывает, что почти половина жителей нашей страны (49%) считают жертв насилия частично виновными в произошедшем, 42% уверены, что женщины сами провоцируют насильников.
Как глава правовой комиссии и – в первую очередь – как муж и отец я считаю неприемлемой любую агрессию и тем более, насилие по отношению к женщинам и детям.
Документ, который называют Стамбульской конвенцией, предусматривает предотвращение насилия, информирование общественности, меры по расследованию и предупреждения проявлений насилия, а также ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, обеспечивая равенство между мужчинами и женщинами, а также международное сотрудничество в этой области, помогая неправительственным организациям и правоохранительным органам искоренить насилие в отношении женщин и насилие в семьях.
Конвенция обязывает государства ввести уголовную ответственность за такие деяния, как калечащие операции на женских гениталиях, принудительные браки, преследование, принудительные аборты и принудительная стерилизация. Конвенция также призывает вовлекать в работу по борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием все соответствующие госучреждения и службы, обеспечив их координацию. Насилие в отношении женщин рассматривается в Стамбульской конвенции как нарушение прав человека и форма дискриминации. Если государство не реагирует на него соответствующим образом, то на страну возлагается ответственность за подобное преступление.
Любой человек имеет право на защиту и помощь
В нашей стране существует около 15 центров поддержки для женщин, столкнувшихся с домашним насилием. Там им предлагают ночлег, психологическую и юридическую помощь, а также поддержку, в том числе и для детей. В 2015 году за помощью в такие центры обратилось 1763 женщины, за первое полугодие 2016 – 1055.
Цифры пугающие, особенно если представить, что за ними стоят судьбы живых людей. Конечно же, такие центры нуждаются в финансовой поддержке государства, более того, помощь должна быть доступна не просто по всей стране, а, например, в Таллинне – во всех столичных районах такие услуги должны быть доступны каждому, кто в них нуждается.
Что же еще может сделать государство, чтобы абсолютно все жители нашей страны чувствовали себя в безопасности - как дома, так и на улице?
Разумеется, всегда можно сказать, что необходимо больше полицейских патрулей, социальных работников, что надо усилить повсеместный контроль за всеми. Но если люди в форме будут постоянно нас контролировать, не это ли называется полицейским государством и не будут ли в этом случае нарушены права и свобода человека?
Безопасность, прежде всего, начинается с каждого из нас, если мы начнем уважать друг друга, свободу и права каждого, тогда мы снова сможем говорить о том, что дом – это наша крепость, безопасный островок, где можно переждать все невзгоды и неудачи.