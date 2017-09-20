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Авиакомпания Nordica объяснила, почему произошла массовая отмена рейсов

Rus.Postimees.ee
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Самодет Nordica в Таллиннском аэропорту. | ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Если в понедельник, 19 сентября, авиакомпания Nordica аннулировала 11 рейсов, то во вторник - четыре. Как объяснили «Актуальной камере», причина аннулирования рейсов - техническая неисправность самолета, принадлежащего Nordica и партнерской фирме Carpatair, передает Rus.ERR.

Пресс-секретарь авиакомпании Тоомас Уйбо отметил, что поломка сдвинула расписание настолько, что 11 рейсов было аннулировано. Во вторник, по словам Уйбо, пришлось отменить четыре рейса, так как неисправность была устранена лишь после обеда.

Как заверил представитель авиафирмы, со всеми пассажирами связались, некоторым были предложены альтернативные варианты полетов.

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