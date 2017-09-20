Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

В Москве задержали финскую журналистку

STT/BNS/PM
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Российская полиция. | ФОТО: Alexey Philippov/RIA Novosti

В ночь на среду в Москве на несколько часов задержали гражданку Финляндии. По данным газеты Iltalehti, задержанная - фотограф и журналистка.

Посольство Финляндии в Москве подтвердило Iltalehti факт задержания, добавив, что оно продолжалось несколько часов, и теперь женщина освобождена.

Как сообщает Iltalehti, задержанная опубликовала описание произошедшего в социальных сетях, однако теперь эти публикации удалены.

Посольство Финляндии отказалось разглашать подробности произошедшего и уточнять причину задержания.

"Сообщение о задержании поступило от российских властей. Обычно, если кого-то заключают под стражу, с нами связываются российские чиновники, и мы пытаемся решить проблему", - сказала консул Эйя Элагин.

Наверх