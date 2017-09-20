В Москве задержали финскую журналистку

Посольство Финляндии в Москве подтвердило Iltalehti факт задержания, добавив, что оно продолжалось несколько часов, и теперь женщина освобождена.

Как сообщает Iltalehti, задержанная опубликовала описание произошедшего в социальных сетях, однако теперь эти публикации удалены.

Посольство Финляндии отказалось разглашать подробности произошедшего и уточнять причину задержания.

"Сообщение о задержании поступило от российских властей. Обычно, если кого-то заключают под стражу, с нами связываются российские чиновники, и мы пытаемся решить проблему", - сказала консул Эйя Элагин.