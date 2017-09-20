Вопрос читателя: и как теперь выйти из партии?

«Не могли бы вы описать процедуру выхода из партии, если я не хочу обращаться непосредственно в контору партии?»

На этот вопрос нам ответила пресс-секретарь Министерства юстиции Дагне Михкельс:

«Для того чтобы стать членом партии, нужно отправить заявление, это можно сделать и по электронной почте. Для выхода из партии письмо можно отправить как в партию, так и напрямую в регистр.

В Законе о партиях говорится следующее:

Для вступления в партию лицо предоставляет партии письменное заявление. Для выхода из партии член партии предоставляет письменное заявление партии, или в регистрационный отдел Тартуского уездного суда (далее регистрационный отдел).

Список членов партии правление партии ведет в регистрационном отделе. В регистр вносятся имя и фамилия лица, личный код, время вступления или отчисления из партии. Изменения в список членов партии вносит правление партии или лицо, имеющее для этого доверенность от правления партии. Регистрационный отдел ставит пометку в списке партии о прекращении членства:

По заявлению о выходе из партии, поданному в отдел;

При вступлении в другую партию, если время вступления во вторую партию было более поздним;

При том обстоятельстве, если лицо не является ни гражданином Эстонии, ни постоянно проживающим в Эстонии гражданином Европейского союза;

В случае смерти лица.

Статья 12 Закона о партиях

Человек может подать заявление о выходе из партии в регистрационный отдел суда письменно или, подписав его дигитально через интернет-страницу Центра регистров и инфосистем (Registrite ja Infosüsteemide Keskus). Инфосистема судебного регистрационного отдела направит извещение партии о том, что человек вышел из партии, а также самому человеку.

Заявление в Центр регистров также можно отправить обычной почтой на адрес: Pikk 32, Rakvere, 44307